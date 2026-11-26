I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito del dispositivo di controllo del territorio, hanno intensificato negli ultimi giorni le attività di contrasto alla produzione e commercializzazione di prodotti contraffatti nel centro del capoluogo, individuando un vero e proprio “laboratorio del falso” in un appartamento privato in pieno centro a Catania. L’intervento è stato condotto da una pattuglia delle Fiamme gialle del I Gruppo di Catania mentre si trovava in servizio nell’area della “fera o luni”, il mercato storico più antico e grande della città. I finanzieri sono stati insospettiti dall’atteggiamento di un soggetto di origine marocchina che, alla vista dei militari, ha interrotto repentinamente la naturale andatura entrando – con il borsone e lo zaino che aveva al seguito – in un portone che conduceva ad abitazioni private.

Dopo averlo raggiunto, i sospetti dei finanzieri sono stati avvalorati dalla genericità delle risposte rese dall’interessato, proveniente dalla provincia di Caltanissetta, circa i motivi della sua presenza sul posto e dall’evidente difficoltà a chiarire la provenienza e destinazione dei 30 giubbotti che custodiva nel borsone, risultati articoli d’importazione recanti marchi non noti, nonché delle numerose etichette, rinvenute nel suo zaino e riferite a note “griffe” della moda.

Ulteriori accertamenti sul posto hanno consentito di individuare l’appartamento dove l’interessato si stava recando, all’interno del quale – ottenuto l’intervento anche di una seconda pattuglia – è stata riscontrata la presenza di un locale ove altro soggetto di origine mauritana stava utilizzando una macchina da cucire professionale e numerosi rocchetti di cotone per sostituire le etichette originariamente apposte su oltre 700 capi di abbigliamento (giubbotti, pantaloni, felpe e maglie) con quelle recanti i marchi contraffatti di note griffe del lusso, casual e sportive, come EMPORIO ARMANI, MOSCHINO, HUGO BOSS, BLAUER, STONE ISLAND, NIKE, TOMMY HILFIGER, LACOSTE, MONCLER E K-WAY.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro mentre i due responsabili sono stati deferiti alla locale Autorità giudiziaria in concorso per i reati di «introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi» e «contraffazione e uso di marchi o segni distintivi» ex artt. 473 e 474 c.p..

Il contrasto della contraffazione dei prodotti costituisce un settore di assoluta rilevanza nell’azione della Guardia di finanza, in quanto fenomeno che si presta a diventare un moltiplicatore di illegalità, essendo spesso connesso a fenomeni di evasione fiscale e lavoro sommerso, e che costituisce un elemento distorsivo della concorrenza sul mercato. Si evidenzia che, allo stato, il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, in virtù del principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alle vicende in esame saranno definitivamente accertate ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.