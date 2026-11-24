Quattro giovani sono stati denunciati dalla Polizia a Catania per procurato allarme. Gli agenti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Sicilia orientale hanno individuato alcuni post pubblicati su TikTok in cui i giovani impugnavano un fucile mitragliatore e una pistola. Attraverso l’analisi dei profili, gli agenti della Digos e della polizia Postale in un primo momento sono riusciti a identificare tre persone, di 19, 20 e 23 anni, tutte originarie della Tunisia. Gli inquirenti hanno successivamente effettuato alcune perquisizioni alla ricerca delle armi mostrate sui social, estendendo gli accertamenti all’abitazione di un 26enne, anch’egli originario della Tunisia. A casa di quest’ultimo è stato trovato un fucile mitragliatore utilizzato nel softair e privo del tappo rosso. Nell’ambito degli accertamenti è emerso anche che uno degli indagati era irregolare sul territorio nazionale e nei suoi confronti sono state avviate le procedure per il rimpatrio.