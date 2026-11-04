Catania, la donazione degli organi a 360 gradi: il confronto promosso da AIDDA ETS

Promuovere il valore della donazione di organi a 360 gradi: è questo l’obiettivo del convegno “La donazione di organi per trapianto: un dono di inestimabile valore, un’opportunità da cogliere” in programma sabato 7 novembre 2026 alle ore 9.30 al Palazzo della Cultura di Catania. L’evento è promosso da AIDDA ETS – Delegazione Sicilia, con il patrocinio del Comune di Catania e in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania, il Centro Regionale Trapianti Sicilia e l’IRCCS ISMETT – UPMC Italy. Il convegno nasce dall’esigenza di promuovere una corretta informazione sulla dimensione medica, giuridica, etica, religiosa e sociale della donazione degli organi. Sebbene il coordinamento della rete trapiantologica abbia registrato negli ultimi anni incredibili risultati, soprattutto grazie ai progressi della medicina, infatti, il numero degli organi disponibili non è sufficiente a coprire le necessità dei pazienti in attesa.

L’evento del 7 novembre vedrà la partecipazione di numerosi esponenti delle istituzioni civili, religiose e politiche, nonché esponenti della magistratura, del mondo accademico e delle principali aziende sanitarie della Sicilia. Dopo l’apertura dell’avv. Simona Pavone, Consigliere nazionale AIDDA e i saluti del primo cittadino di Catania avv. Enrico Trantino, sono previsti gli interventi di: S.E.R. Mons. Luigi Renna, Arcivescovo metropolita di Catania; Enrico Foti, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Catania; Felice Giuffrè, costituzionalista e componente del Consiglio Superiore della Magistratura; Domenica Motta, Presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta; Ruggero Razza, deputato al Parlamento europeo e membro della Commissione Sanità europea; e Nicola D’Agostino, deputato regionale all’ARS e membro della Commissione Sanità dell’ARS.

Per descrivere l’organizzazione della rete trapiantologica regionale, il ruolo delle aziende ospedaliere e il coordinamento tra strutture sanitarie e professionisti, parteciperanno: Angelo Luca, Direttore generale dell’IRCCS ISMETT – UPMC Italy di Palermo; Giorgio Santonocito, Direttore generale dell’AOUP Rodolico – San Marco di Catania; Giuseppe Laganga Sanzio, Direttore generale dell’ASP di Catania; Giuseppe Giammanco, Direttore generale dell’ARNAS Garibaldi di Catania; e Salvatore Giuffrida, Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania.

Il convegno porterà a Catania anche le testimonianze di due donne, Nicoletta Bernardini da Cagliari e Paola Moraglia da Bari, e del loro percorso dopo il trapianto di fegato ricevuto in ISMETT. La loro presenza si ripropone di portare al centro del dibattito il punto di vista dei pazienti.