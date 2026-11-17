Il porto di Catania cambia volto e si prepara a una trasformazione destinata a modificare profondamente il paesaggio dello scalo etneo e il suo rapporto con la città. Sono stati già demoliti 20 dei 26 silos che per decenni hanno caratterizzato l’area portuale, mentre l’abbattimento delle ultime sei strutture è previsto entro Natale. Un intervento che punta a migliorare l’utilizzo commerciale degli spazi e a restituire alla città una maggiore visuale sul mare, finora ostacolata dalla presenza degli imponenti manufatti. Ma la demolizione potrebbe aprire anche una nuova prospettiva: trasformare una parte dei vecchi silos in opere d’arte, recuperando frammenti delle strutture metalliche e delle superfici decorate con murales, per ricollocarli nei nuovi spazi del porto. È l’idea alla quale sta lavorando l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, con l’obiettivo di conservare una testimonianza della storia dello scalo all’interno della sua futura configurazione.

Porto di Catania, demoliti 20 silos su 26: gli ultimi sei entro Natale

La demolizione dei silos rappresenta uno degli interventi più significativi nel processo di trasformazione del porto di Catania. Le grandi strutture metalliche, visibili sia dal mare sia percorrendo via Tempio, erano diventate nel corso degli anni un elemento riconoscibile del paesaggio cittadino. La loro rimozione consentirà di modificare il rapporto visivo tra il porto e la città, liberando porzioni di panorama precedentemente occupate dai manufatti e rendendo possibile una diversa organizzazione delle aree portuali. Alcuni dei silos erano inoltre caratterizzati da vistosi murales, diventati parte dell’immagine dello scalo. Proprio queste superfici dipinte sono al centro di un tentativo di recupero, nei limiti consentiti dalle tecnologie disponibili e dalle modalità tecniche delle operazioni di smantellamento.

Di Sarcina: “la vista del mare aumenterà in modo importante”

A illustrare gli obiettivi dell’intervento è il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Francesco Di Sarcina, che sottolinea il duplice valore della demolizione: migliorare la funzionalità commerciale del porto e valorizzarne l’aspetto ambientale e paesaggistico. “La demolizione è stata fatta per coniugare un migliore sfruttamento delle aree portuali ai fini commerciali con un aspetto ambientale fondamentale perché la vista del mare, prima impedita dalle possenti strutture, aumenterà in modo importante – spiega il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Francesco Di Sarcina – L’idea è che una parte della loro storia possa comunque rimanere nel porto. Stiamo valutando diverse possibilità per salvaguardare alcune parti che diventeranno elementi artistici. Potrebbero essere collocate nelle rotonde, in altre aree del porto oppure, in parte, integrate nella nuova configurazione della diga foranea, così da essere visibili anche dai passeggeri delle navi da crociera”. L’ipotesi allo studio prevede dunque di recuperare alcune porzioni delle strutture demolite e trasformarle in elementi artistici da inserire nel nuovo assetto dello scalo. Tra le possibili collocazioni figurano le rotonde, altre aree portuali e la futura configurazione della diga foranea, dove le installazioni potrebbero essere visibili anche ai passeggeri delle navi da crociera.

I murales dei silos potrebbero diventare installazioni artistiche nel nuovo porto

Il progetto di recupero delle superfici dipinte è ancora in fase di studio e dovrà confrontarsi con le difficoltà tecniche legate alla demolizione dei manufatti. Le lamiere dei silos vengono infatti tagliate attraverso attrezzature da cantiere, non progettate per effettuare interventi di precisione finalizzati alla conservazione delle superfici artistiche. Durante lo smontaggio, alcune porzioni potrebbero quindi deformarsi o subire danni, rendendone impossibile il successivo riutilizzo. Per questo motivo, l’effettiva realizzazione delle installazioni dipenderà dalla quantità e dalle condizioni del materiale che sarà possibile recuperare. “Molto dipenderà da ciò che riusciremo effettivamente a recuperare e dalla qualità dei tagli – aggiunge Di Sarcina – Non possiamo sapere oggi quale sarà il risultato definitivo. I nostri tecnici seguiranno le operazioni per cercare di preservare il più possibile le parti che potranno essere riutilizzate. Qualcosa inevitabilmente andrà perso, ma l’obiettivo è salvare quanto più possibile”. I tecnici dell’Autorità Portuale seguiranno quindi le operazioni di smantellamento per individuare e preservare, per quanto possibile, le parti delle strutture e dei murales che potranno essere destinate a una nuova funzione.

Il nuovo porto di Catania tra sviluppo commerciale e memoria storica

La trasformazione dello scalo etneo non riguarda soltanto l’eliminazione di vecchie infrastrutture, ma anche il tentativo di conservare alcuni elementi della memoria portuale all’interno del nuovo paesaggio urbano. L’obiettivo dell’Autorità di Sistema Portuale è accompagnare il cambiamento attraverso una soluzione che permetta di conciliare la modernizzazione delle aree con la valorizzazione delle testimonianze del passato. “È un’idea che stiamo portando avanti con convinzione – conclude Di Sarcina – perché crediamo che la trasformazione del porto non debba significare necessariamente cancellare ogni traccia del suo passato. Possiamo demolire i silos e contemporaneamente conservarne alcuni frammenti, trasformandoli in qualcosa di nuovo. È il modo migliore per accompagnare la storia di Catania verso il futuro”. Con il completamento della demolizione dei silos entro la fine del 2026, si chiuderà una fase importante della storia del porto di Catania. Le grandi strutture che per decenni hanno caratterizzato lo scalo scompariranno dal paesaggio, lasciando spazio a una nuova organizzazione delle aree portuali e a una maggiore apertura visiva verso il mare.