Una banda composta da tre persone incappucciate ha assaltato una gioielleria all’interno del centro commerciale Porte di Catania. I malviventi hanno utilizzato una mazza di ferro per infrangere le vetrine e impossessarsi di gioielli e preziosi. L’allarme è scattato immediatamente, provocando momenti di panico tra i clienti presenti nella struttura, con diverse persone che si sono date alla fuga. Uno dei presunti responsabili è stato bloccato grazie all’intervento di due carabinieri fuori servizio. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti delle squadre volanti, che hanno recuperato la refurtiva. Sono in corso le ricerche per individuare gli altri due complici.