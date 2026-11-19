Una 15enne è stata denunciata dalla polizia di Stato di Catania per procurato allarme dopo avere pubblicato su Instagram un messaggio in cui annunciava l’intenzione di collocare un ordigno esplosivo in una scuola del capoluogo etneo. Il contenuto è stato intercettato dagli agenti della Digos nell’ambito di un’attività di monitoraggio dei social network. Attraverso gli accertamenti, i poliziotti sono risaliti all’intestatario dell’account, scoprendo che a pubblicare il messaggio era stata la figlia minorenne. Nel corso della perquisizione nell’abitazione della ragazza è stata esclusa la presenza di ordigni. La 15enne ha spiegato agli agenti che si trattava soltanto di una trovata goliardica.