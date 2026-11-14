Castrovillari, truffano un’anziana con la storia della figlia coinvolta in una rapina: arrestati due falsi carabinieri

Le hanno fatto credere che l’automobile della figlia fosse stata utilizzata per una rapina in gioielleria, convincendola a consegnare 4.000 euro in contanti e i gioielli custoditi in casa per consentire presunti accertamenti investigativi. È il raggiro messo in atto ai danni di una donna di 77 anni della provincia di Cosenza, vittima della cosiddetta truffa del finto carabiniere. Il tentativo dei malviventi di impossessarsi del denaro e dei preziosi si è però concluso con l’intervento dei veri militari dell’Arma, che hanno arrestato due persone in flagranza di reato a Castrovillari. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cosenza, intervenuti tempestivamente dopo le segnalazioni giunte alla Centrale operativa. I militari sono riusciti a sorprendere e bloccare i due soggetti, recuperando integralmente il denaro e i gioielli sottratti poco prima all’anziana.

Truffa del finto carabiniere a Cosenza: la telefonata e la falsa rapina in gioielleria

Il raggiro è iniziato con una telefonata all’abitazione della donna. I due complici, fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine, hanno raccontato alla 77enne che l’automobile della figlia sarebbe stata utilizzata per commettere una rapina ai danni di una gioielleria. Una storia costruita per mettere in allarme la vittima e convincerla della necessità di collaborare immediatamente con i presunti investigatori. Facendo leva sulla preoccupazione per la figlia, i truffatori hanno quindi introdotto il pretesto di dover effettuare una comparazione tra i beni presenti nell’abitazione e quelli oggetto della rapina. Con questa giustificazione, hanno chiesto all’anziana di raccogliere il denaro contante e i preziosi che custodiva in casa, spiegandole che sarebbero stati ritirati da un carabiniere incaricato degli accertamenti. La donna, tratta in inganno dalla falsa ricostruzione, è stata così convinta a preparare 4.000 euro e i propri gioielli per consegnarli alla persona che si sarebbe presentata poco dopo alla sua abitazione.

Castrovillari, i veri Carabinieri intervengono e bloccano i truffatori

Il piano dei due complici è stato interrotto grazie all’intervento dei militari dell’Arma. Le segnalazioni pervenute alla Centrale operativa hanno infatti consentito di attivare tempestivamente le pattuglie, che sono riuscite a individuare e fermare i presunti responsabili. L’operazione si è conclusa con l’arresto in flagranza di reato di due soggetti per truffa aggravata ai danni dell’anziana. Determinanti sono state anche le successive attività di controllo effettuate dai Carabinieri. Attraverso una perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto il denaro e i gioielli che erano stati sottratti poco prima alla vittima. L’intera refurtiva è stata così recuperata, evitando che i due complici riuscissero a portare a termine il loro piano e a far perdere le tracce dei beni.

Truffa aggravata ai danni dell’anziana: il Gip dispone il carcere per entrambi

Dopo l’arresto, la posizione dei due indagati è stata esaminata dal Giudice per le indagini preliminari di Castrovillari, nell’ambito dell’udienza di convalida. All’esito dell’udienza, il Gip ha emesso nei confronti di entrambi un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, riscontrando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di truffa aggravata. Il provvedimento cautelare riguarda entrambi i soggetti fermati dai Carabinieri, mentre resta ferma la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.

La truffa del finto carabiniere: il raggiro che sfrutta la paura per i familiari

L’episodio avvenuto nel Cosentino ripropone uno degli espedienti utilizzati nelle truffe ai danni delle persone anziane: fingersi appartenenti alle forze dell’ordine e raccontare di un familiare coinvolto in una vicenda giudiziaria per ottenere la consegna di denaro e oggetti preziosi.

Nel caso della 77enne, i complici hanno utilizzato la falsa notizia di una rapina in gioielleria compiuta con l’automobile della figlia, accompagnandola alla richiesta di consegnare contanti e gioielli per una presunta comparazione con la refurtiva. La vicenda si è conclusa con il recupero integrale dei beni sottratti e con l’applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti dei due indagati. Decisiva è stata la rapidità dell’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Cosenza, che ha consentito di bloccare i presunti truffatori e recuperare tutto quanto sottratto alla donna.