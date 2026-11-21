Le conseguenze del ciclone Harry e dell’esondazione del fiume Crati tornano al centro dell’attività amministrativa del Comune di Cassano all’Ionio. Il Consiglio comunale sarà chiamato a esaminare quattro provvedimenti relativi al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio e alle relative misure di ripiano, connessi agli interventi di somma urgenza effettuati per fronteggiare le emergenze meteorologiche che hanno colpito il territorio nei primi mesi del 2026. La presidente del Consiglio comunale, Sofia Maimone, ha convocato l’assemblea per martedì 24 novembre alle ore 10:00, in prima convocazione, e per mercoledì 25 novembre alle ore 11:00, in seconda convocazione. La seduta si svolgerà nella Sala Convegni del Polifunzionale delle Grotte di Sant’Angelo e sarà interamente dedicata agli aspetti amministrativi e finanziari delle operazioni emergenziali. Al centro dell’ordine del giorno figurano sia gli interventi resisi necessari dopo la caduta di massi pericolanti dalla Pietra del Castello, nel centro storico, sia quelli realizzati in seguito all’esondazione del Crati nelle località Lattughelle, Piano Scafo e Laghi di Sibari. L’obiettivo della seduta è esaminare i provvedimenti contabili necessari a dare seguito alle attività svolte per garantire la sicurezza del territorio e prestare assistenza alla popolazione.

Ciclone Harry, gli interventi di somma urgenza alla Pietra del Castello

Due dei quattro punti all’ordine del giorno riguardano le conseguenze degli eventi meteorologici eccezionali del 18-21 gennaio 2026, denominati “Ciclone Harry”, che hanno interessato anche il territorio di Cassano all’Ionio. In particolare, il Consiglio comunale dovrà affrontare gli aspetti economici e amministrativi degli interventi di somma urgenza resisi necessari a seguito della caduta di massi pericolanti dalla Pietra del Castello, nel centro storico cittadino. Il primo provvedimento riguarda il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e le relative misure di ripiano connesse alle operazioni effettuate per fronteggiare la situazione di pericolo. Un ulteriore punto è invece dedicato agli interventi di somma urgenza finalizzati all’assistenza alla popolazione in conseguenza dello stesso episodio. Le due questioni saranno quindi esaminate separatamente, distinguendo le attività emergenziali legate alla caduta dei massi da quelle necessarie per rispondere alle esigenze dei cittadini coinvolti. La discussione rappresenta un passaggio amministrativo per la regolarizzazione contabile delle spese sostenute in relazione agli interventi disposti per la tutela della pubblica incolumità durante l’emergenza meteorologica di gennaio.

Esondazione del Crati, i provvedimenti per Lattughelle, Piano Scafo e Laghi di Sibari

Gli altri due punti riguardano invece gli effetti degli eventi meteorologici verificatisi tra l’11 e il 20 febbraio 2026, durante i quali si è registrata l’esondazione del fiume Crati, con conseguenze nelle località Lattughelle, Piano Scafo e Laghi di Sibari. Il Consiglio comunale sarà chiamato a esaminare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio relativi agli interventi di somma urgenza e di protezione civile effettuati per tutelare la pubblica e privata incolumità. Il provvedimento fa riferimento anche all’O.C.D.P.C. n. 1187 del 31 marzo 2026 e comprende gli aspetti legati alla copertura finanziaria delle operazioni, con una specifica variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Un ulteriore punto all’ordine del giorno riguarda invece le spese relative agli interventi di assistenza alla popolazione effettuati a seguito dell’esondazione. Anche in questo caso l’assemblea dovrà pronunciarsi sul riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e sui conseguenti provvedimenti di ripiano. Le questioni sottoposte al Consiglio riguardano dunque sia gli interventi di protezione civile realizzati nelle aree interessate dall’emergenza sia le attività necessarie a fornire assistenza ai cittadini colpiti dagli eventi alluvionali.

Consiglio comunale del 24 novembre, al centro la copertura finanziaria delle emergenze

La seduta convocata dalla presidente Sofia Maimone si inserisce nel percorso amministrativo avviato dal Comune di Cassano all’Ionio per affrontare le conseguenze degli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio nel corso del 2026. I quattro provvedimenti previsti all’ordine del giorno sono accomunati dalla necessità di sottoporre all’esame dell’assemblea consiliare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dagli interventi di somma urgenza e le misure necessarie alla relativa copertura finanziaria. Particolare rilievo assume la variazione al bilancio di previsione 2026-2028 collegata alle operazioni di protezione civile conseguenti all’esondazione del Crati. L’appuntamento del 24 novembre alle ore 10:00, con eventuale seconda convocazione il giorno successivo alle ore 11:00, consentirà ai consiglieri comunali di esaminare gli atti relativi alle emergenze della Pietra del Castello e delle località interessate dall’alluvione. Si tratta di un passaggio istituzionale necessario per dare seguito, sotto il profilo amministrativo e contabile, agli interventi effettuati nei mesi scorsi per fronteggiare le situazioni di pericolo e garantire assistenza alla popolazione.