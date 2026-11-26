Sulla vicenda e la lettera di Gianni De Gennaro “penso che sia una questione che ha scioccato tutti e anche me. Le sue parole ci colpiscono molto ma penso che la cosa più seria che possiamo fare in questo momento è aiutare le procure che stanno lavorando perché si possa fare chiarezza“. Lo afferma il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del Consiglio europeo a Bruxelles. “Le parole di De Gennaro ci colpiscono molto. Però io penso che la cosa più seria che possiamo fare in questo momento sia aiutare le diverse procure che stanno lavorando su vari fronti su tutta questa vicenda perché si riesca a fare chiarezza. Non credo che il gioco delle tifoserie in questa fase sia quello che aiuta di più a dipanare una nebbia che va dipanata in tutta la vicenda che ruota attorno alla questione della strage di Via D’Amelio“. Lo afferma il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del Consiglio europeo a Bruxelles.

Meloni: “ancora non so se sarò ai funerali di De Gennaro, certo ci sarà Mantovano”

“Se sarò ai funerali di Gianni De Gennaro? Non vi so ancora rispondere ma in ogni caso mi sono accertata che ci fosse il sottosegretario Mantovano in rappresentanza di Palazzo Chigi. Dopodiché da qui al lunedì cerco di capire come si può – e se – incastrare” con la mia agenda. Lo afferma il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del Consiglio europeo straordinario a Bruxelles.