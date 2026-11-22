“Quando appassisce un fiore, il prato tutto intorno si bagna di rugiada”. Con queste parole cariche di commozione, affidate direttamente alle pagine del giornale, l’Amministrazione Comunale e la comunità di Casignana si stringono attorno alla famiglia della signora Giuseppina Nicita per darle l’ultimo, affettuoso saluto. “Donna forte e pilastro della sua numerosa famiglia, la signora Giuseppina aveva tagliato due anni fa lo straordinario traguardo dei cento anni, un evento che l’intero paese aveva celebrato con orgoglio come una pagina del libro della vita che ha l’essenza del dono e della speranza“.

“Attraverso una toccante lettera aperta — un omaggio che ha il colore intenso e la fierezza dei garofani rossi, simbolo di una vita vissuta con dignità, passione e profondo amore, l’Amministrazione Comunale ha voluto tracciare il ritratto di una madre e di una concittadina esemplare, definita àncora e timone, e pure condottiera, su una nave che salpa ogni mare, a volte in burrasca ma pure in tempesta”. “Hai navigato cara Giuseppina nella storia, la tua, la nostra – si legge nel messaggio di saluto –. I tuoi occhi hanno visto cambiare il mondo, ma il tuo cuore ha sempre saputo dove fosse casa. A testa alta, con la forza di un uragano, hai raccolto i frutti del tuo impegno e lavoro di donna e madre, restando per sempre il ‘faro’ della tua grande famiglia”.

Un passaggio particolarmente sentito ricorda la sua tempra e la sua nascita invernale: “A gennaio sei nata col freddo pungente, guerriera un po’ fata ti ha visto la gente. Sei la rosa di un campo, sei profumo d’eterno, hai saputo d’incanto riscaldare l’inverno, accompagnato dall’invocazione affinché la sua presenza continui, anche oltre la morte, a riscaldare l’inverno che presto verrà e che toccherà soprattutto il cuore di chi l’ha amata. Nel ringraziarla a nome di tutta Casignana per l’infinita saggezza lasciata in eredità al paese, l’Amministrazione Comunale ha espresso la propria più sincera vicinanza, con stima, affetto, addolorati e pieni di emozione, al Presidente del Consiglio Comunale Franco Crinò e a tutti i familiari”.