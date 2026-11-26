In queste ore rimbalza sui social un titolo che fa sognare chi ha le ginocchia consumate: “italiani creano cartilagine per il ginocchio da cellule del naso: nuova arma contro l’artrite”, con la promessa di meno dolore e meno protesi. La notizia è seria, ma merita qualche precisazione, perché chi soffre ha diritto a sperare con i piedi per terra. L’articolo che circola è stato pubblicato da Fanpage il 27 gennaio 2024, quasi tre anni fa, e viene oggi ricondiviso come se fosse fresco di giornata. Raccontava il progetto ENCANTO del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma: da una piccola biopsia del naso, praticamente indolore, si prelevano cellule di cartilagine del paziente stesso; queste vengono fatte moltiplicare in laboratorio su un supporto di collagene, dove si organizzano in tre dimensioni fino a formare una membrana di cartilagine da impiantare nel ginocchio. Nello stesso articolo la tecnica era presentata come qualcosa che “in futuro potrebbe” offrire un’alternativa ai trattamenti attuali. Non venivano indicati né il numero di pazienti trattati né i tempi per arrivare all’uso clinico.

Seconda precisazione: l’idea ha una lunga storia

Usare il naso per riparare il ginocchio non è un’invenzione dell’ultima ora. La strada è stata aperta da oltre quindici anni dal gruppo del professor Ivan Martin all’Università e all’Ospedale Universitario di Basilea. Nel 2017 l’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano ha eseguito il primo intervento di questo tipo in Italia, nell’ambito di uno studio europeo con Basilea, Friburgo e Zagabria.

Nel 2021, sulla rivista Science Translational Medicine, lo stesso gruppo di Basilea, con la partecipazione di ricercatori dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, ha mostrato che la cartilagine coltivata dalle cellule del naso resiste all’ambiente infiammato del ginocchio artrosico, anzi sembra contrastare l’infiammazione. Prima nei topi, poi nelle pecore, infine in due pazienti di 34 e 36 anni con artrosi avanzata, destinati altrimenti alla protesi: l’impianto non ha dato effetti avversi e i due hanno riferito meno dolore e una migliore qualità di vita.

Perché proprio il naso

La cartilagine del setto nasale ha due pregi. È sana, perché non è coinvolta dalla malattia del ginocchio, e si preleva facilmente in anestesia locale. Inoltre le sue cellule si moltiplicano bene in laboratorio e, a differenza di quelle prelevate dall’articolazione, sembrano perdere meno vigore con l’età. È per questo che i ricercatori le considerano un “serbatoio” ideale.

Terza precisazione: artrite non è artrosi

Il titolo parla di “artrite”, ma gli studi riguardano soprattutto lesioni della cartilagine e artrosi, cioè l’usura dell’articolazione. L’artrite è un’infiammazione, spesso di origine autoimmune, come l’artrite reumatoide: è un’altra malattia, con altre cure. Confondere le due parole significa illudere persone che non c’entrano.

Che cosa vuol dire per i pazienti, oggi

In sintesi: la tecnica è promettente, i dati iniziali sono incoraggianti, ma parliamo ancora di ricerca e di studi clinici su numeri piccoli. Non è una terapia disponibile su richiesta né in ospedale né, tanto meno, in qualche ambulatorio privato che dovesse proporla a pagamento.

Chi ha un ginocchio malato deve continuare a seguire le indicazioni del proprio ortopedico: controllo del peso, esercizio mirato, fisioterapia e, quando servono, infiltrazioni o chirurgia. E quando la protesi è indicata, rimandarla aspettando una cura che non c’è ancora può costare anni di dolore e di immobilità.

Il messaggio

La medicina rigenerativa italiana ed europea sta lavorando bene, e il “naso che ripara il ginocchio” è una delle sue idee più belle. Ma una buona notizia, ricondivisa tre anni dopo senza data e con il titolo sbagliato, rischia di diventare una cattiva informazione. Speriamo, sì: ma sapendo esattamente in che cosa.