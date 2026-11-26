Nuove agevolazioni per contrastare il caro voli in Sicilia e ridurre i costi degli spostamenti aerei per i residenti. Wizz Air e Regione Siciliana hanno raggiunto un accordo che consentirà ai cittadini siciliani aventi diritto di beneficiare di uno sconto del 25% sul prezzo dei voli operati dalla compagnia tra la Sicilia e il resto d’Italia, in entrambe le direzioni. La principale novità riguarda le modalità di accesso all’agevolazione, che sarà applicata direttamente in fase di prenotazione, senza dover presentare successive richieste di rimborso. L’intesa è stata annunciata nel corso di una conferenza stampa a Palazzo dei Normanni, alla presenza di József Váradi, CEO di Wizz Air, Alessandro Aricò, assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, e Alessandro Anello, assessore al Turismo.

Wizz Air, sconti sui voli per i residenti in Sicilia: come funziona l’agevolazione

L’accordo prevede uno sconto del 25%, fino a un massimo di 37,50 euro per singolo volo. Il tetto dell’agevolazione salirà a 50 euro per i voli compresi tra il 1° dicembre e il 10 gennaio, periodo che coincide con le festività natalizie. Il beneficio sarà riconosciuto direttamente al momento dell’acquisto del biglietto da parte dei residenti siciliani aventi diritto. “Da oggi i residenti in Sicilia pagano meno fin dal momento della prenotazione di un volo Wizz Air verso il resto d’Italia: senza dover presentare richieste né attendere un rimborso. La Regione ha stanziato le risorse, il nostro compito è fare in modo che arrivino ai passeggeri senza burocrazia. E il modo per ridurre stabilmente le tariffe è aumentare i posti disponibili: per questo continuiamo ad aggiungere aeromobili in Sicilia”, ha dichiarato il CEO di Wizz Air, József Váradi.

Caro voli e insularità, Aricò: “garantire il diritto alla mobilità”

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle misure promosse dalla Regione Siciliana per contrastare i maggiori costi legati all’insularità e rendere più accessibili i collegamenti aerei, con particolare attenzione alle esigenze di lavoratori, studenti e famiglie. “Oggi segniamo un altro importante passo avanti nell’impegno del governo regionale siciliano per garantire il diritto alla mobilità e contrastare i costi aggiuntivi legati all’insularità. Il nostro obiettivo è rendere il trasporto aereo più accessibile e conveniente per i residenti siciliani, in particolare per coloro che hanno necessità di spostarsi per motivi di lavoro, studio o familiari”, ha dichiarato l’assessore Alessandro Aricò, aggiungendo che l’iniziativa con Wizz Air “dimostra come un’efficace collaborazione tra istituzioni pubbliche e compagnie aeree possa generare benefici concreti per le nostre comunità”.

Wizz Air in Sicilia: quattro aeroporti e 16 rotte nazionali

L’accordo arriva nell’ambito del consolidamento della presenza della compagnia aerea sul territorio siciliano. Wizz Air ha infatti riaperto la propria base a Palermo il 3 agosto 2026 e attualmente collega quattro aeroporti siciliani, Palermo, Catania, Comiso e Lampedusa, con otto scali della Penisola attraverso 16 rotte. La possibilità di usufruire dello sconto direttamente in fase di prenotazione rappresenta una semplificazione per i residenti aventi diritto, che potranno beneficiare dell’agevolazione senza dover anticipare l’intero costo del biglietto e attendere il successivo rimborso.