Caro treni a Natale, tornare in Calabria costa una fortuna: fino a 200 euro da Firenze a Paola e 390 euro da Torino a Reggio

Il Natale 2026 si avvicina e, per migliaia di calabresi che vivono, studiano o lavorano lontano dalla propria terra, il ritorno a casa rischia di trasformarsi in una vera e propria stangata economica. Il caro treni per le festività natalizie torna al centro del dibattito, con prezzi che, secondo le rilevazioni diffuse da AvantiCalabria, raggiungono cifre particolarmente elevate sulle principali tratte ferroviarie che collegano il Centro-Nord alla Calabria. Una situazione che penalizza soprattutto studenti universitari e lavoratori fuori sede, costretti a fare i conti con tariffe sempre più difficili da sostenere pur di trascorrere le feste insieme alle proprie famiglie.

A denunciare la situazione è Nicola Salerno di AvantiCalabria, che chiede interventi immediati per contrastare i rincari e garantire ai cittadini la possibilità di rientrare nella propria regione senza dover affrontare spese proibitive. Al centro della proposta ci sono un tetto massimo al prezzo dei biglietti ferroviari, agevolazioni economiche per i calabresi fuori sede e un potenziamento dei collegamenti nei periodi di maggiore richiesta.

Treni per la Calabria a Natale: biglietti fino a 200 euro da Firenze a Paola e quasi 390 euro da Torino a Reggio

I numeri denunciati da AvantiCalabria fotografano una situazione particolarmente difficile per chi deve organizzare il viaggio di ritorno in occasione delle festività. Secondo le rilevazioni riportate nel comunicato, sulla tratta Firenze-Paola il costo del biglietto arriva a 200 euro, con rincari del 400%, mentre per il collegamento Torino-Reggio Calabria, tra andata e ritorno, si sfiorano i 390 euro. Cifre che rischiano di pesare in maniera significativa sui bilanci di studenti, giovani lavoratori e famiglie che devono sostenere le spese degli spostamenti natalizi.

Il problema riguarda soprattutto chi non ha la possibilità di scegliere liberamente quando partire. Le festività concentrano infatti le richieste di viaggio in un numero limitato di giornate, proprio quelle nelle quali i sistemi di tariffazione dinamica possono determinare gli aumenti più consistenti. Per i calabresi residenti fuori regione, il risultato è un costo particolarmente elevato per raggiungere le proprie città d’origine.

Salerno (AvantiCalabria): “basta speculazioni sulle festività, serve un tetto ai prezzi”

A contestare il meccanismo degli aumenti è Nicola Salerno, che richiama l’attenzione sulla necessità di considerare il ritorno a casa durante le festività non come una scelta di lusso, ma come un’esigenza familiare e sociale.

“Non si tratta di mobilità turistica o di lusso, ma dell’esercizio di un diritto fondamentale quale il ricongiungimento familiare», dichiara Salerno. «L’applicazione incontrollata dei sistemi di gestione dinamica dei prezzi nei periodi ad alta domanda penalizza economicamente chi necessita di viaggiare in date vincolate, a partire dai nostri conterranei che ne subiscono il disagio maggiore”.

La questione del caro biglietti ferroviari a Natale assume così una dimensione che va oltre il semplice aumento delle tariffe. Secondo AvantiCalabria, infatti, il sistema attuale finisce per penalizzare proprio coloro che, vivendo lontano dalla propria regione per motivi di studio o lavoro, hanno maggiormente bisogno di collegamenti accessibili nei periodi festivi.

Caro treni, le tre proposte di AvantiCalabria per abbassare i prezzi dei biglietti

Per affrontare il problema, AvantiCalabria propone tre interventi finalizzati a contenere i costi e migliorare le possibilità di rientro durante i periodi di maggiore affluenza. La prima misura riguarda l’introduzione di un tetto massimo tariffario, un limite invalicabile alle tariffe base nei periodi di picco stagionale, con l’obiettivo di tutelare residenti e cittadini fuori sede dagli aumenti più consistenti. La seconda proposta prevede la creazione del “Passaporto Rientro Calabria”, una piattaforma digitale regionale attraverso la quale gestire ed erogare voucher e contributi economici destinati ad agevolare l’acquisto dei biglietti. Uno strumento pensato per sostenere direttamente chi deve affrontare le spese dei collegamenti da e verso la regione.

Il terzo intervento riguarda invece il potenziamento dell’offerta ferroviaria, attraverso la programmazione di corse straordinarie nel periodo natalizio. AvantiCalabria chiede l’attivazione di un tavolo di concertazione con i vettori per incrementare il numero dei convogli disponibili e aumentare complessivamente i posti offerti ai viaggiatori. L’obiettivo è intervenire anche sul rapporto tra domanda e disponibilità dei collegamenti, contribuendo a contenere la pressione sulle tariffe.

Natale 2026, il diritto di tornare in Calabria senza spendere una fortuna

La richiesta di AvantiCalabria si inserisce nel più ampio dibattito sull’accessibilità dei collegamenti ferroviari tra la Calabria e il resto d’Italia. Per una regione dalla quale numerosi giovani si spostano verso altre città per motivi universitari e professionali, il costo dei trasporti rappresenta un elemento importante nel mantenimento dei legami con il territorio d’origine. Proprio su questo aspetto insiste Nicola Salerno, richiamando il percorso di rilancio della Calabria e la necessità di rendere concretamente accessibile il territorio anche a chi vive stabilmente altrove.

“La regione Calabria è impegnata in un percorso di rilancio organico e di attrazione di nuove competenze», conclude Salerno. «Il presupposto essenziale per l’accessibilità del territorio risiede nella capacità di assicurare a tutti i cittadini la possibilità di rientrare senza sostenere oneri insostenibili. La distanza geografica non deve tradursi in una discriminazione economica: la mobilità durante le feste deve essere un’opportunità garantita a ciascuno”.

Con l’avvicinarsi del Natale, torna dunque una questione particolarmente sentita dalle famiglie calabresi: poter riabbracciare i propri cari senza che il viaggio diventi un sacrificio economico. La proposta di AvantiCalabria punta a trasformare questa esigenza in misure concrete, attraverso prezzi più sostenibili, agevolazioni e maggiori collegamenti ferroviari. Resta adesso da capire se le richieste troveranno riscontro nelle sedi istituzionali e presso gli operatori del trasporto ferroviario.