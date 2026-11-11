Caro trasporti in Sicilia , De Leo: “le giustificazioni della Regione non bastano”

“Il governo Schifani ha fatto tanta propaganda sul diritto a restare in Sicilia, dimenticando che restare non deve significare rimanere isolati né rinunciare alla libertà di muoversi”. Lo afferma il deputato regionale di Controcorrente, Alessandro De Leo, oggi a Lipari per prendere parte alla manifestazione contro l’impennata dei costi dei trasporti. “Il tema della mobilità marittima – prosegue De Leo – è una ferita aperta che penalizza famiglie, lavoratori e giovani delle nostre isole. Nel disegno di legge appena varato non c’è una sola parola su questo nodo cruciale; eppure l’aumento dell’84% delle tariffe sulle tratte statali dal giugno 2022 a oggi non è un semplice ritocco, ma un’ipoteca sul futuro. I dati descrivono una realtà ormai insostenibile. Per questo oggi è doveroso essere al fianco dei cittadini delle Eolie che fanno sentire la propria voce: muoversi non può diventare un lusso per pochi”.

“La continuità territoriale – sottolinea il parlamentare – è lo strumento fondamentale per garantire il diritto costituzionale alla mobilità. La Regione non può più rifugiarsi nel solito rimpallo di responsabilità con il governo nazionale. Se è vero che l’ultimo rincaro del 18% riguarda le linee statali e che la Regione ha evitato nuovi aumenti sulle corse locali, si faccia un passo in più: la Sicilia sfrutti le prerogative dell’Autonomia speciale e intervenga per compensare gli aumenti e azzerare i sovraccosti a carico dei cittadini”.