Caro traghetti nelle isole siciliane, Aricò: “nessun aumento sulle corse regionali, tariffe bloccate da quattro anni”

La Regione Siciliana interviene sulla questione del caro traghetti nelle isole minori e chiarisce la propria posizione dopo le richieste avanzate dai sindaci dei Comuni insulari. L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, ribadisce che le tariffe dei collegamenti marittimi finanziati dalla Regione non hanno subito aumenti negli ultimi quattro anni e che il governo guidato da Renato Schifani intende continuare a mantenerle invariate. La precisazione arriva in seguito alla nota diffusa dai sindaci delle isole siciliane, che hanno chiesto la revoca dell’ultimo aumento del 18% applicato dagli armatori sulle tariffe dei collegamenti marittimi e l’istituzione di un tavolo tecnico per affrontare le difficoltà economiche legate al costo dei trasporti. Aricò conferma la disponibilità della Regione a incontrare i rappresentanti delle comunità isolane, ma sottolinea la distinzione tra i rincari contestati dai sindaci e le tariffe delle corse rientranti nei servizi finanziati dall’amministrazione regionale.

Traghetti Sicilia, Aricò: “nessun aumento sulle corse regionali”

L’assessore regionale ribadisce quanto già sostenuto lo scorso settembre, assicurando che il governo Schifani non intende modificare le tariffe applicate agli utenti dei collegamenti marittimi oggetto delle commesse regionali. “Come avevamo già affermato lo scorso settembre, ribadiamo che le corse regionali per il trasporto marittimo non hanno subito aumenti e non ne subiranno. Confermiamo che si tratta di un impegno che il governo Schifani intende mantenere. Dal nostro insediamento, quattro anni fa, non abbiamo mai incrementato di un solo centesimo le tariffe a carico dell’utenza nell’ambito dei servizi oggetto delle commesse regionali”. La dichiarazione punta a chiarire che, secondo quanto riferito dall’assessore, gli aumenti denunciati dai sindaci non riguardano le corse finanziate dalla Regione Siciliana, per le quali le tariffe sono rimaste invariate.

Caro traghetti, i sindaci chiedono la revoca dell’aumento del 18%

L’intervento dell’assessore arriva dopo la presa di posizione dei sindaci dei Comuni delle isole siciliane, che hanno sollevato il problema dell’ultimo rincaro tariffario del 18% applicato dagli armatori ai collegamenti marittimi. Le amministrazioni locali hanno chiesto la revoca dell’aumento e l’apertura di un tavolo tecnico per individuare possibili soluzioni a tutela delle comunità insulari. Al centro della richiesta c’è la necessità di contenere il costo degli spostamenti da e verso le isole, una questione che incide direttamente sulla mobilità dei residenti e sulle attività economiche dei territori. La risposta di Aricò non nega il problema dei rincari segnalati dai sindaci, ma precisa che la Regione ha mantenuto invariati i prezzi dei servizi marittimi di propria competenza.

La Regione disponibile a incontrare i sindaci delle isole minori

L’assessore conferma la disponibilità dell’amministrazione regionale ad avviare un confronto con i rappresentanti dei Comuni insulari, condividendo l’esigenza di limitare il peso economico dei collegamenti marittimi sui cittadini. “Siamo disponibili a incontrare i primi cittadini dei Comuni isolani e concordiamo sulla necessità di contenere il costo dei biglietti – afferma Aricò – ma è bene ricordare lo sforzo compiuto in questi anni. Mentre l’aumento dei costi per molti fattori che incidono sui trasporti è cresciuto, in base ai dati disponibili negli ultimi quattro anni l’importo dei biglietti delle corse regionali è rimasto invariato. Nello stesso periodo, si sono registrati, invece, significativi aumenti dei costi dovuti in larga parte alla crisi iraniana, ma la Regione ha assorbito la totalità dell’aumento dei costi senza trasferirlo sulle tariffe dei servizi regionali. È una scelta precisa, che conferma la volontà del governo Schifani di tutelare la mobilità dei siciliani e garantire la continuità dei collegamenti marittimi senza gravare ulteriormente sui cittadini. E così continueremo a fare per quanto riguarda le corse oggetto di finanziamento regionale”. Aricò evidenzia quindi lo sforzo economico sostenuto dalla Regione per evitare che l’incremento dei costi dei trasporti si traducesse in un aumento del prezzo dei biglietti sulle tratte finanziate con risorse regionali.