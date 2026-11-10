Caro traghetti, esplode la protesta nelle Isole Eolie: mobilitazione a Lipari e Palermo

Le isole minori della Sicilia si mobilitano contro il caro traghetti e chiedono “interventi immediati per garantire la continuità territoriale e la sostenibilità economica dei collegamenti marittimi”. Sindaci, associazioni di categoria, comitati civici e comunità insulari hanno deciso di unire le forze “per denunciare una situazione che, secondo i promotori della protesta, è diventata ormai insostenibile per residenti e attività economiche”. Al centro della mobilitazione ci sono gli aumenti delle tariffe dei traghetti, che “sulle tratte statali hanno registrato un ulteriore rincaro del 18%, portando gli incrementi complessivi all’84% dal 2022. Una crescita che ha determinato un divario sempre più marcato rispetto ai collegamenti regionali, con biglietti sulle tratte statali che risultano ormai quasi doppi”.

Protesta a Lipari l’11 novembre: corteo e sit-in al porto di Sottomonastero

La manifestazione si terrà mercoledì 11 novembre alle ore 10:00 a Lipari. Il raduno dei partecipanti è previsto in Piazza Mazzini, da dove partirà un corteo che attraverserà le vie cittadine fino a raggiungere la zona portuale di Sottomonastero. Qui si svolgerà un sit-in di protesta per “richiamare l’attenzione delle istituzioni sulle difficoltà quotidiane affrontate dalle popolazioni delle isole minori siciliane, sempre più penalizzate dai costi dei trasporti marittimi”. La mobilitazione non si fermerà a Lipari. L’iniziativa proseguirà infatti a Palermo, dove è previsto un momento di confronto istituzionale presso la Presidenza della Regione Siciliana.

Traghetti sempre più cari: aumenti dell’84% dal 2022

La protesta nasce “da una situazione che i rappresentanti delle comunità isolane denunciano da tempo. Secondo quanto spiegato in una nota, la mobilitazione è il risultato dell’esasperazione delle popolazioni insulari, dopo che ripetute diffide, documenti congiunti e delibere dei consigli comunali non hanno prodotto le risposte attese. La questione più urgente riguarda il costo dei biglietti dei traghetti. Gli ultimi rincari del 18% sulle tratte statali hanno portato l’aumento complessivo delle tariffe all’84% rispetto al 2022, con prezzi che risultano quasi doppi rispetto a quelli applicati sui collegamenti regionali. Un aggravio economico che, secondo i promotori della protesta, si ripercuote su tutte le componenti sociali ed economiche delle comunità insulari, incidendo sulla vita quotidiana dei residenti e sulle attività produttive che dipendono dai collegamenti con la terraferma”.