“Sono 755 i cantieri a rischio chiusura in Sicilia a causa del mancato pagamento alle imprese delle somme relative al caro materiali. A fronte dei 13mila cantieri che potrebbero fermarsi in tutta Italia, l’Isola si colloca all’ottavo posto nella classifica nazionale per numero di casi a rischio. A distanza di un anno, le imprese attendono ancora il pagamento delle risorse relative ai lavori già eseguiti, con possibili conseguenze sulla prosecuzione degli interventi e sulla tenuta economica delle aziende”. Il quadro emerge da un’indagine condotta dal Centro studi di Ance nazionale, attraverso l’elaborazione dei dati Cnce Edilconnect relativi alle opere aggiudicate prima del 30 giugno 2023 e ai cantieri attivi al 30 novembre 2025. A sottolineare la gravità della situazione è il presidente di Ance Sicilia, Salvo Russo, secondo il quale “si tratta di pagamenti relativi al 2025 di cui le imprese hanno assoluto bisogno per garantire la prosecuzione dei lavori e non compromettere il loro equilibrio finanziario”.

Caro materiali in Sicilia: 477 cantieri a rischio negli enti locali

“A destare particolare preoccupazione è il coinvolgimento degli enti locali, ai quali fa capo il 63,2% delle opere a rischio, pari a 477 cantieri. Si tratta di interventi che hanno un forte impatto sulla vita quotidiana dei cittadini e la cui eventuale sospensione avrebbe ripercussioni dirette sui territori. Il 13,4% delle opere, pari a 101 cantieri, fa capo a enti pubblici come Università, Asp e Autorità portuali, mentre il 10,5%, corrispondente a 79 cantieri, riguarda società a partecipazione pubblica come Anas e Rfi. Un ulteriore 4,6%, pari a 35 cantieri, interessa amministrazioni dello Stato, come la Presidenza del Consiglio e i ministeri. Infine, l’8,3%, corrispondente a 63 cantieri, riguarda consorzi di bonifica, società di gestione dell’acqua e dell’energia, autostrade e altri soggetti”, prosegue l’indagine.

Ance Sicilia: “risorse urgenti per tutelare imprese e occupazione”

“Il rischio di una sospensione dei lavori desta preoccupazione anche alla luce degli sforzi compiuti dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Per Ance Sicilia è dunque fondamentale individuare le risorse necessarie a saldare i pagamenti arretrati, scongiurando uno stop dei cantieri e tutelando la stabilità finanziaria delle aziende. Non possiamo permetterci uno stop dopo i grandi sforzi che imprese e P.a. hanno fatto per mettere a terra il Pnrr”, continua il presidente di Ance Sicilia. Russo ribadisce quindi la necessità di intervenire a tutela del comparto edile: “è prioritario trovare le risorse per pagare le imprese e non compromettere la crescita e l’occupazione della regione”.