Le difficoltà quotidiane, le notti insonni, le rinunce personali e professionali, il peso della burocrazia e la paura di non poter più garantire assistenza ai propri cari. A raccontare la realtà vissuta dai caregiver familiari è Angela Villani del “Volo delle Farfalle Evoluzione Autismo” di Reggio Calabria, attraverso una testimonianza che richiama l’attenzione sulle condizioni di chi si prende quotidianamente cura dei propri familiari. “Essere caregiver non è una scelta, è un vestito che sei obbligato ad indossare perché non ci sono alternative adeguate. Nella nostra bella Italia, siamo in tanti, più di quello che raccontano le statistiche, e tra chi fa rumore e che ci ignora, si va avanti giorno dopo giorno, con il cuore pieno di amore ma con il corpo e la mente logori. È facile riempirsi la bocca di paroloni e di normative giuridiche, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, perché nessuno è al posto nostro. Sono una mamma, una caregiver e lo posso dire”, afferma Villani.

Caregiver familiari, una quotidianità tra sacrifici e rinunce

Al centro della testimonianza vi sono le difficoltà legate alla gestione dell’assistenza quotidiana, alla necessità di conciliare gli impegni familiari con quelli professionali e alle conseguenze che questa condizione può avere sul benessere fisico e psicologico di chi presta assistenza. Un carico di responsabilità che, come evidenzia Villani, può arrivare a compromettere la vita lavorativa dei caregiver, costringendoli a compiere scelte difficili per garantire ai propri cari le cure necessarie.

“Ci sono giorni che vorresti dimenticare, perché ci lasciano devastati, notti senza dormire e giorni senza tregua. A volte sei costretto a lasciare il lavoro perché non si riesce a conciliare i miliardi di impegni della persona di cui ci prendiamo cura, terapie, visite specifiche fuori regione, burocrazia senza fine, così arrivi al punto di fare delle scelte inevitabili, oppure per non annullarti completamente fai degli sforzi disumani. Ecco questa parte non la può comprendere nessuno”, evidenzia.

La paura del futuro e il diritto alla dignità

Accanto alle difficoltà quotidiane emerge una delle preoccupazioni più profonde dei caregiver familiari: il futuro delle persone assistite nel momento in cui, per ragioni di salute o per altre circostanze, non sarà più possibile garantire loro la stessa presenza e protezione. “So per certo che l’ amore per un figlio, un fratello, una madre, un parente è l’ unica forza che ci spinge ad andare avanti, ma terrorizzati da quello che potrebbe accadere se noi all’ improvviso mancassimo o non fossimo più in grado di prenderci cura e di vigilare sui nostri cari?”, prosegue Villani.

La testimonianza mette in evidenza anche il rischio di una progressiva perdita della propria dimensione personale, con una quotidianità scandita dalle esigenze delle persone assistite e sempre meno spazio da dedicare a sé stessi. “Il caregiver vive 48 h in 24h, spesso senza rendersi conto, e impara che il tempo si scandisce in routine quotidiane, che bere una tazza di caffè è un lusso e che il sorriso della persona che assistono è la ricompensa più bella, ma resta il fatto che finiscono di essere persona, mettono da parte tutto di sé stessi e lottano affinché chi non ha voce possa trovare una risposta al diritto e alla dignità”, conclude Angela Villani.