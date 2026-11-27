Non sempre il progresso della medicina passa attraverso l’abbandono delle tecniche del passato. Talvolta, la vera innovazione nasce proprio dalla capacità di far dialogare conoscenze consolidate e nuove conquiste scientifiche, integrandole in un’unica strategia terapeutica. È quanto avvenuto presso la Cardiologia dell’Ospedale di Rossano, dove il Direttore Silvana De Bonis, insieme alla dottoressa Carmen Liguori e agli infermieri Francesca Galizia e Vincenzo De Caro, ha eseguito il primo intervento di impianto de novo di LOT-CRT (Left Bundle Branch Area Pacing– Optimized Cardiac Resynchronization Therapy), una delle più recenti evoluzioni nel campo dell’elettrostimolazione cardiaca applicata al trattamento dello scompenso cardiaco.

Da oltre vent’anni la terapia di resincronizzazione cardiaca rappresenta una delle più importanti conquiste della cardiologia moderna, contribuendo a migliorare la funzionalità del cuore, la qualità della vita e la sopravvivenza di pazienti opportunamente selezionati. Negli ultimi anni si è affermata una nuova modalità di stimolazione cardiaca, definita fisiologica, che mira a utilizzare le naturali vie di conduzione elettrica del cuore attraverso la stimolazione dell’area della branca sinistra.

La LOT-CRT nasce dall’incontro di queste due tecniche, appartenenti a generazioni tecnologiche differenti ma potenzialmente complementari. La stimolazione fisiologica del sistema di conduzione viene associata alla tradizionale stimolazione del ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico, con l’obiettivo di ottenere una più efficace sincronizzazione dell’attività cardiaca. La peculiarità dell’intervento eseguito a Rossano consiste nell’aver adottato questa strategia sin dal primo impianto, in un paziente che non era precedentemente portatore di elettrocateteri. Non si è trattato, dunque, della revisione di un precedente sistema di stimolazione, ma della realizzazione di un nuovo impianto concepito fin dall’origine secondo un approccio integrato.

“La medicina non deve necessariamente scegliere tra il passato e il futuro – ha spiegato il cardiologo Silvana De Bonis –. Una tecnica innovativa non rende automaticamente superata quella che l’ha preceduta. In alcuni pazienti, proprio l’associazione delle due metodiche può rappresentare la strategia più appropriata. Non è il paziente che deve adattarsi alla tecnologia, ma è la tecnologia che deve adattarsi alle esigenze del paziente“.

L’intervento eseguito a Rossano testimonia inoltre la capacità della cardiologia calabrese di accompagnare l’evoluzione scientifica internazionale, rendendo disponibili procedure di elevata complessità. La crescita delle competenze professionali e la diffusione dell’innovazione tecnologica rappresentano strumenti fondamentali per garantire ai cittadini cure avanzate, vicine ai propri luoghi di vita, contribuendo a contrastare la mobilità sanitaria extraregionale. Perché il vero progresso della medicina non si misura soltanto dalla novità delle tecnologie utilizzate, ma dalla capacità di farle lavorare insieme per il bene del paziente.