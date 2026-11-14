Cardiochirurgia pediatrica, l’Asp stoppa nuovi interventi complessi e sui neonati a Taormina. De Luca (M5s Ars): “ennesimo disastro targato Schifani”

Niente nuovi casi complessi, ma solo interventi di media e bassa complessità a Taormina, con i neonati esclusi dagli interventi. L’Asp di Messina, con una nota indirizzata all’ospedale San Vincenzo di Taormina, tarpa le ali al centro di cardiochirurgia pediatrica del Messinese, limitandone notevolmente l’attività sulla base di un parere ministeriale messo nero su bianco a fine settembre da un gruppo di lavoro di Agenas.

“È l’ennesimo fallimento targato Schifani – commenta il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca – perché il parere ministeriale si fonda sulla scelta scellerata di creare un sistema hub-spoke, con il centro di Taormina subordinato a quello di Palermo, un meccanismo che non esiste in nessun’altra regione d’Italia. Questa è stata una scelta voluta da Schifani e dall’assessore Faraoni e inserita nel piano di riorganizzazione della rete di cardiochirurgia pediatrica allegata alla rete ospedaliera, con il presidente che dichiarava a gran voce che, così facendo, l’eccellenza taorminese sarebbe stata salvata.

Adesso, invece, il Ministero ha sconfessato Schifani, dicendo che non è così. Se le cose non cambieranno, sono pronto a scommettere che presto il Bambino Gesù non sarà più disponibile a svolgere la sua attività nel centro ionico e ricominceranno i viaggi della speranza delle famiglie siciliane e dei loro piccoli verso le regioni del Centro-Nord“.

“Io, insieme al Movimento 5 Stelle – continua Antonio De Luca – fui l’unico a sconfessare e denunciare pubblicamente tutte le nefandezze e i rischi contenuti in quel piano che, a mio avviso, aveva il solo scopo di far apparire il centro palermitano più performante di quello taorminese, al fine di giustificare l’indicazione del primo come centro principale a discapito di Taormina.

Il centrodestra, la deputazione messinese di centrodestra e il sindaco di Taormina, anche lui deputato regionale di Sud chiama Nord, condivisero la linea di Schifani, sostenendo di aver contribuito a salvare il centro di Taormina o addirittura, fatto inedito, di aver lavorato in silenzio per salvare questa realtà di eccellenza. Si sono resi complici di questa devastazione votando a favore in commissione Salute o sostenendo pubblicamente questo piano diabolico.

Già allora era infatti evidente che Palermo non aveva mai sviluppato i numeri e il livello delle prestazioni svolte a Taormina e che ancora oggi non ha l’esperienza e le capacità per farlo. Questo avrà conseguenze devastanti per le famiglie siciliane e i loro piccoli, che dovranno rivolgersi fuori regione per gli interventi più complessi“.

“Adesso – aggiunge il capogruppo M5S – Schifani dovrà riferire in Aula e in commissione di questo sfacelo. Non si può condannare a morte o alla lenta agonia quella che è un’eccellenza della sanità, riconosciuta in tutto il mondo, per scelte infelici o, peggio, dettate da squallide lotte di campanile che da sempre hanno cercato di preferire Palermo a Taormina“.

La nota dell’Asp di Messina segue le prescrizioni ministeriali formulate sulla base delle valutazioni di Agenas, che ha rilevato per Taormina volumi di attività più elevati rispetto a Palermo, segnalando però una mortalità superiore alla media nazionale.

“È giusto che questi aspetti vadano approfonditi, ma la relazione tecnica del Bambino Gesù – dice Antonio De Luca – riportata anche nel parere ministeriale, sostiene che i decessi osservati a Taormina non differirebbero da quelli attesi. La verità è che il governo Musumeci prima e quello Schifani dopo hanno voluto a tutti i costi privilegiare Palermo rispetto a Taormina e questi sono i risultati. Il modello hub e spoke, con Taormina subordinata a Palermo, è stato approvato dalla commissione Salute dell’Ars con il voto favorevole dell’intera maggioranza di centrodestra e con il solo voto contrario del Movimento 5 Stelle. Oggi il Ministero risponde che la sperimentazione non può partire: servono prerequisiti vincolanti che la Regione non ha garantito, una revisione profonda della rete entro 90 giorni e la dimostrazione di una sostenibilità che il governo non è stato in grado di assicurare, visto il disavanzo strutturale e l’assenza di un programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro“.

“Il parere ministeriale – conclude De Luca – ha certificato il fallimento del governo Schifani. Questo provvedimento, inoltre, porta la data del 25 settembre: perché la Regione non ne ha parlato? Perché l’assessore alla Sanità non ha riferito nulla alla commissione Salute? Chiediamo che il presidente Schifani e l’assessore Caruso riferiscano subito, in Aula e in commissione Salute. Il governo deve dire come saranno garantiti i casi urgenti e neonatali e cosa accadrà dopo il 31 dicembre, quando scadrà la convenzione con il Bambino Gesù“.