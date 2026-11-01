Cardeto, la magia della Sagra della Castagna tra i sapori dell’Aspromonte: 15 quintali di castagne, frittole, musica e tradizioni

Il profumo delle castagne arrostite, il sapore delle frittole calabresi, la musica popolare e le atmosfere autunnali dell’entroterra reggino. Sono questi gli ingredienti della XXVI Sagra della Castagna di Cardeto, la manifestazione organizzata sabato 31 ottobre 2026 nel borgo alle porte dell’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Un appuntamento che unisce gastronomia, cultura e tradizioni popolari, trasformando le vie del paese in un percorso dedicato alla scoperta delle specialità locali.

L’edizione di quest’anno, come possiamo vedere nel video a corredo dell’articolo girato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha coinciso con la notte di Halloween, proponendo un modo particolare di vivere la ricorrenza: accanto ai travestimenti e alle attività per i più piccoli, spazio soprattutto alle consuetudini di un territorio nel quale la castagna rappresenta uno dei prodotti simbolo della stagione autunnale. Una festa pensata per coinvolgere famiglie, appassionati di gastronomia e visitatori interessati a conoscere uno degli aspetti più autentici della cultura calabrese.

Quindici quintali di castagne per la Sagra di Cardeto: il ruolo dei produttori locali

Uno degli aspetti più significativi della manifestazione riguarda proprio la valorizzazione della produzione agricola. In occasione della ventiseiesima edizione, il Comune di Cardeto ha previsto l’acquisto di 15 quintali di castagne crude, attraverso un avviso pubblico rivolto ai produttori agricoli diretti e ai rivenditori locali. Un quantitativo pari a 1.500 chilogrammi, destinato all’organizzazione della sagra, che testimonia la centralità del prodotto attorno al quale ruota l’intera iniziativa.

L’avviso comunale, pubblicato il 20 ottobre, prevedeva l’acquisto di castagne di prima scelta al prezzo di 2 euro al chilogrammo, con la possibilità per i soggetti interessati di presentare domanda entro il 27 ottobre. Un’iniziativa che collega la manifestazione alla filiera agricola del territorio, dando spazio non soltanto alla degustazione ma anche al lavoro di chi contribuisce a mantenere vive le produzioni locali.

Dalle frittole ai funghi porcini: tutti i sapori della tradizione calabrese

Il percorso gastronomico della Sagra della Castagna di Cardeto è stato concepito come un viaggio attraverso i sapori più caratteristici della cucina dell’entroterra reggino. Accanto alle immancabili caldarroste, il programma ha proposto panini con le frittole, panini con la salsiccia, arrosticini, carne di capra, formaggi, ricotta fresca e primi piatti a base di funghi porcini, prodotti particolarmente legati alle tradizioni culinarie dell’area aspromontana.

Le frittole rappresentano una delle preparazioni più caratteristiche della cucina popolare calabrese, legata alla lavorazione tradizionale del maiale e alla convivialità delle feste di paese. I funghi porcini richiamano invece il patrimonio boschivo e le specialità autunnali dell’Aspromonte. A completare l’offerta gastronomica anche i dolci dell’Associazione Pasticceri Reggini, chiamata a contribuire alla manifestazione con le proprie preparazioni. Un insieme di proposte che evidenzia come una sagra possa diventare anche uno strumento di conoscenza della storia alimentare e delle abitudini di una comunità.

Musica popolare, zampogne e folklore: Cardeto celebra le proprie radici

La gastronomia non è stata l’unica protagonista della manifestazione. La Sagra della Castagna 2026 ha previsto un programma musicale dedicato alle tradizioni calabresi, con la partecipazione dell’Associazione Zampognari di Cardeto, del gruppo folkloristico Asprumunti e dei Gioia Popolare, annunciati per uno spettacolo dal vivo. Le zampogne, le danze tradizionali e la musica popolare rappresentano un elemento importante del patrimonio culturale dei borghi aspromontani. La loro presenza nel programma sottolinea la volontà di mantenere un legame tra le generazioni, offrendo ai visitatori un’esperienza che non si limita alla degustazione dei prodotti tipici, ma comprende anche la scoperta degli usi e dei costumi del territorio.

Halloween a Cardeto, laboratori per bambini e un nuovo Angolo Social

La coincidenza con il 31 ottobre ha aggiunto un elemento particolare all’edizione 2026 della sagra. Il programma prevedeva infatti anche la possibilità di partecipare alla festa in costume, affiancando le atmosfere di Halloween a quelle più tradizionali dell’autunno calabrese. Un ruolo importante è stato affidato ai volontari del Servizio Civile, impegnati nell’organizzazione delle attività dedicate ai bambini. Il percorso educativo comprendeva laboratori creativi ispirati alla stagione autunnale e alla castagna, con l’obiettivo di favorire la partecipazione dei più piccoli e valorizzare la dimensione comunitaria della festa.

Tra le novità anche l’Angolo Social, uno spazio appositamente pensato per consentire ai partecipanti di scattare fotografie e condividere i momenti della manifestazione. Un’iniziativa che affianca alle tradizioni del paese i linguaggi della comunicazione contemporanea, offrendo soprattutto alle nuove generazioni un modo diverso di raccontare e far conoscere Cardeto.

La mostra micologica e il patrimonio naturale dell’Aspromonte

La manifestazione ha riservato spazio anche alla conoscenza della natura attraverso una mostra micologica curata dall’Associazione Micologica Culturale Aspromonte. Un’iniziativa dedicata al mondo dei funghi e alla biodiversità, particolarmente significativa in un territorio caratterizzato da ambienti montani e boschivi. L’abbinamento tra gastronomia e divulgazione naturalistica rappresenta uno degli aspetti culturali della sagra. I funghi, protagonisti anche di alcune specialità culinarie proposte durante la manifestazione, diventano così un’occasione per approfondire la conoscenza dell’ambiente e delle risorse naturali del territorio.

Sagra della Castagna 2026, il servizio navetta e l’organizzazione

Per favorire l’afflusso dei visitatori, gli organizzatori avevano predisposto un servizio navetta con quattro pullman, con partenza dall’area parcheggio situata al bivio San Salvatore–Mosorrofa e collegamento con il centro interessato dalla manifestazione. Secondo il programma pubblicato, il servizio era gratuito e previsto nella fascia oraria dalle 16:00 alle 24:00 di sabato 31 ottobre, in coincidenza con l’apertura degli stand gastronomici e con lo svolgimento delle attività programmate. Una soluzione organizzativa pensata per facilitare la partecipazione a una manifestazione che coinvolge le vie del borgo.

Cardeto e la Sagra della Castagna, una tradizione che valorizza l’entroterra reggino

La XXVI Sagra della Castagna conferma il ruolo delle manifestazioni popolari nella promozione dei piccoli centri della provincia di Reggio Calabria. La scelta di valorizzare le produzioni agricole, le ricette tramandate, la musica tradizionale e il patrimonio naturale permette di raccontare un territorio che conserva un’identità culturale riconoscibile. La festa rappresenta anche un’occasione per richiamare l’attenzione sulle potenzialità turistiche dell’entroterra aspromontano, dove gastronomia, paesaggio e tradizioni possono diventare elementi di attrazione per chi desidera scoprire una Calabria diversa dalle località costiere più conosciute.

A Cardeto, la castagna non è soltanto un prodotto da degustare, ma il filo conduttore di una manifestazione che mette insieme agricoltura, cultura e vita comunitaria. È questo il significato di una tradizione arrivata alla ventiseiesima edizione: custodire le proprie radici e continuare a raccontarle, anche attraverso una festa che coinvolge bambini, famiglie, produttori e appassionati della cucina calabrese.