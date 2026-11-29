Una riforma del sistema penitenziario che non si limiti agli interventi di edilizia carceraria, ma affronti concretamente le condizioni dei detenuti, le difficoltà del personale e la funzione rieducativa della pena. È quanto sollecitato dal senatore Dafne Musolino, vice capogruppo al Senato di Italia Viva – Casa Riformista, intervenuto al convegno nazionale del Partito Liberale Italiano dedicato alla riforma del sistema penitenziario. L’appuntamento ha rappresentato un’occasione di confronto con gli operatori del settore e con il Garante regionale dei diritti dei detenuti, nel corso della quale sono state affrontate le criticità che interessano quotidianamente gli istituti di pena. “Ringrazio il segretario nazionale del PLI, Grazio Trufolo, il commissario regionale per la Sicilia, Santi Di Stefano, e il presidente nazionale, on. Stefano De Luca, per l’invito e per la cordiale accoglienza. Un ringraziamento va anche al Garante regionale dei diritti dei detenuti, avv. Antonio De Lisi, per il prezioso contributo al dibattito”, dichiara Musolino.

Le condizioni dei detenuti e le difficoltà della Polizia Penitenziaria

Nel suo intervento, Musolino ha evidenziato la distanza tra l’attuale organizzazione del sistema carcerario e gli obiettivi di reinserimento sociale dei detenuti, soffermandosi anche sulle condizioni lavorative degli agenti della Polizia Penitenziaria e del personale degli istituti. “Ho partecipato con grande piacere a questo importante momento di confronto con gli operatori del settore e con lo stesso Garante. Ne è emerso ancora una volta quanto l’attuale sistema sia lontano dall’attuare la finalità rieducativa della pena: i detenuti trascorrono le giornate in strutture inadeguate, tra privazioni che ledono la dignità della persona ed esasperano gli animi. Gli stessi disagi gravano sugli agenti della Polizia Penitenziaria e sul personale che opera negli istituti, costretti a vivere ogni giorno le medesime limitazioni. Non sorprende che il tasso di suicidi tra gli agenti penitenziari sia il più alto in assoluto tra le forze di polizia”.

Da qui la richiesta di un intervento urgente che vada oltre il miglioramento delle strutture, ponendo al centro la qualità del tempo trascorso in carcere e il reinserimento dei detenuti nella società. “Occorre intervenire subito, con una riforma che non si limiti all’edilizia carceraria ma riguardi anche la qualità del tempo trascorso in carcere. Quel tempo deve diventare l’occasione e lo strumento per restituire alla società civile, una volta scontata la pena, una persona pienamente rieducata e integrata”, conclude il senatore Dafne Musolino.