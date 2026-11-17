Il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo non riguarda soltanto il settore agricolo, ma coinvolge anche altre categorie professionali, dai rider ai giornalisti impiegati attraverso contratti che nascondono rapporti di subordinazione. A richiamare l’attenzione sulla questione è Simona Loizzo, deputato della Lega, che interviene dopo la scoperta di lavoratori sfruttati nel Viterbese, chiedendo una risposta severa nei confronti delle aziende che ricorrono a forme contrattuali illegali. La parlamentare sottolinea la necessità di proseguire senza interruzioni il contrasto al fenomeno e di prevedere conseguenze concrete per chi utilizza contratti fittizi, indicando nel risarcimento dei lavoratori e nella loro assunzione due strumenti per contrastare gli abusi.

“Quanto accaduto nel viterbese con la scoperta di lavoratori sfruttati è inaccettabile. La lotta al caporalato non deve conoscere sosta”. Lo dichiara Simona Loizzo, che amplia il ragionamento alle diverse forme di sfruttamento presenti nel mondo del lavoro e richiama l’attenzione sulle condizioni di chi, pur svolgendo attività riconducibili a rapporti di lavoro subordinato, viene inquadrato attraverso formule contrattuali differenti. Nel suo intervento, il deputato esprime inoltre apprezzamento per l’azione del governo e per l’impegno portato avanti in Calabria dall’assessore regionale Gianluca Gallo, ribadendo la necessità di sanzionare duramente le imprese che operano nell’illegalità.

“Il ministro Calderone è stata bravissima – aggiunge Loizzo – e il governo ha investito molto su questo fenomeno che non riguarda solo i lavoratori agricoli.

Ci sono lavoratori sfruttati in ogni settore. Dai rider ai giornalisti pagati con contratti mascherati che nascondono le subordinazioni. Chi abusa di contratti fittizi deve essere punito con l’obbligo di risarcimento e l’assunzione. In Calabria l’impegno dell’assessore regionale Gianluca Gallo è stato notevole. Le aziende che operano illegalmente ad ogni livello vanno sanzionate duramente”.