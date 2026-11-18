L’amministrazione comunale di Reggio Calabria ha ufficialmente avviato un’indagine di mercato per definire, finanziare e realizzare una grande festa-spettacolo capace di coinvolgere attivamente la cittadinanza e i numerosi turisti presenti in città durante le festività. L’obiettivo strategico dell’ente è quello di consolidare il brand territoriale, capitalizzando i successi del passato per trasformarli in un’attrattività turistica strutturata che possa destagionalizzare i flussi e generare importanti ricadute economiche e commerciali sull’intero indotto regionale. Il palcoscenico di questa importante iniziativa sarà la centrale piazza Indipendenza, dove la sera del trentuno dicembre duemilaventisei si terrà il tanto atteso concerto di fine anno. Questo appuntamento si inserisce nella prestigiosa e collaudata tradizione della città nell’ospitalità di manifestazioni artistiche e televisive di altissimo profilo. L’amministrazione ha inoltre stabilito una regola fondamentale per garantire la massima accessibilità: la partecipazione del pubblico agli eventi dovrà essere totalmente gratuita e non sarà consentita alcuna attività di vendita, nemmeno se effettuata in conto terzi o a scopo di beneficenza.

Le caratteristiche artistiche e il budget a disposizione

Per far sì che l’evento diventi un appuntamento memorabile e virale, la proposta progettuale dovrà garantire un livello qualitativo eccellente, prevedendo l’esibizione di un artista di fama nazionale o internazionale. L’offerta di intrattenimento dovrà promuovere la musica e favorire un forte coinvolgimento del pubblico presente in piazza. Sotto il profilo economico, l’amministrazione ha delineato un quadro molto preciso, fissando un tetto massimo di spesa con un budget di 400.000 euro, inteso con imposta sul valore aggiunto inclusa. Questa importante somma dovrà coprire ogni singola voce di costo, poiché il servizio sarà affidato attraverso la formula chiavi in mano. Ciò significa che l’operatore economico dovrà farsi carico in maniera onnicomprensiva della direzione artistica, della retribuzione degli artisti e dei professionisti coinvolti, oltre che delle spese di vitto, alloggio e transfer. Nella medesima cifra dovranno rientrare anche tutti gli oneri tecnici e logistici, come la fornitura e la posa in opera dei palchi, delle transenne, degli allestimenti per il service audio, video e luci, i costi per i gruppi elettrogeni, per i bagni chimici e per il pagamento dei diritti d’autore alla SIAE.

Regole organizzative e garanzie per la sicurezza

La gestione di un evento di tale portata richiede un’attenzione maniacale alla sicurezza e al rispetto delle normative vigenti. Il proponente dovrà predisporre e attuare un adeguato piano di safety e security, facendosi carico anche del servizio di primo soccorso tramite la presenza di un’ambulanza. L’organizzatore sarà il solo responsabile dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, inclusa la licenza di pubblico spettacolo da richiedere al portale telematico dedicato entro e non oltre quindici giorni prima della data dell’evento. Per tutelare il Comune di Reggio Calabria, gli addetti ai lavori e gli spettatori, l’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente stipulare specifiche polizze assicurative valide per l’intera durata del contratto. In particolare, è richiesta un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi con un massimale unico di garanzia non inferiore a un milione di euro per sinistro, oltre a un’adeguata copertura per infortuni e responsabilità civile verso i prestatori di lavoro e i volontari impiegati nella manifestazione di interesse. Il mancato rispetto delle rigorose prescrizioni organizzative comporterà l’applicazione di sanzioni economiche che possono variare dal cinque al dieci percento del corrispettivo netto. Qualora invece il servizio non venisse affatto eseguito per cause imputabili alla negligenza dell’affidatario, si procederà con la risoluzione del contratto e l’applicazione di una penale del dieci percento.

L’attenzione all’ambiente e i Criteri Ambientali Minimi

In linea con le moderne direttive europee sulla sostenibilità, il concerto di Capodanno dovrà essere realizzato riducendo al minimo l’impatto ecologico. L’avviso prevede infatti l’applicazione obbligatoria dei Criteri Ambientali Minimi definiti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. L’operatore selezionato sarà tenuto a nominare un responsabile della sostenibilità incaricato di sovrintendere a tutte le azioni green previste durante l’organizzazione. Si richiede che il materiale promozionale e informativo sia preferibilmente in formato digitale e facilmente accessibile dal web. Qualora si rendesse necessaria la stampa su carta, questa dovrà essere provvista di etichette ambientali come l’Ecolabel dell’Unione Europea o le certificazioni per le filiere sostenibili PEFC e FSC. L’impegno ecologico si estende anche all’uso di prodotti detergenti per la pulizia degli ambienti e per l’igiene personale, che dovranno rispettare severi parametri di tutela ambientale. Infine, tutto il personale impiegato per il grande evento in piazza Indipendenza dovrà ricevere un’adeguata formazione mirata al risparmio energetico, al contenimento dei consumi idrici, alla corretta gestione e differenziazione dei rifiuti e all’accoglienza inclusiva, per garantire alle persone con disabilità visive, uditive e motorie di poter fruire appieno dello spettacolo.

Come presentare la domanda di partecipazione e le scadenze

Tutti i soggetti giuridici, in forma singola o associata, che operano nel settore della promozione e realizzazione di eventi culturali possono proporre il proprio progetto all’amministrazione. Per far sì che la propria proposta venga presa in esame, è tassativo rispettare la scadenza del 23 novembre 2026. Le candidature dovranno essere trasmesse entro e non oltre le ore quindici del giorno indicato, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, inviando la documentazione all’indirizzo del protocollo del Comune di Reggio Calabria e indirizzandola al settore sviluppo economico, cultura e turismo. Tra i requisiti essenziali richiesti per la partecipazione figura l’iscrizione e l’abilitazione dell’operatore alla piattaforma per gli acquisti in rete della pubblica amministrazione, il cosiddetto portale MEPA, specificamente nella categoria dedicata ai servizi di organizzazione di eventi. Il fascicolo della candidatura dovrà essere accuratamente composto allegando il capitolato prestazionale sottoscritto con firma digitale, il modulo della domanda di partecipazione, la scheda con la descrizione artistica e tecnica del progetto, il patto di integrità con le relative dichiarazioni anticorruzione e antimafia e infine l’informativa sul trattamento dei dati personali. Tutti i documenti in versione integrale, compreso l’avviso esplorativo, sono liberamente scaricabili e consultabili sul portale Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune.