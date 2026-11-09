Capo d’Orlando, controlli a tappeto nei locali della movida: perquisizioni, droga sequestrata e una segnalazione

Anche lo scorso weekend ha visto la Polizia di Stato impegnata in controlli straordinari del territorio che hanno interessato i luoghi della movida. I servizi, volti a garantire sicurezza e rispetto delle regole per avventori e residenti, sono stati potenziati nell’area di Capo d’Orlando e nel suo hinterland e hanno visto impegnati i poliziotti del Commissariato di quel centro. Personale qualificato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Capo d’Orlando ha effettuato controlli amministrativi in 6 esercizi commerciali dove è prevista la somministrazione di bevande e alimenti e in una sala gioco dove non è stata riscontrata anomalia alcuna. Nella giornata di venerdì scorso, ulteriori servizi della Polizia di Stato sono stati effettuati su strada con mirati posti di controllo su strade particolarmente trafficate con 115 persone e 38 veicoli controllati.

Tra i soggetti sottoposti a verifica, 4 sono stati sottoposti a perquisizione personale, in un caso estesa al veicolo su cui il soggetto viaggiava, e uno è stato segnalato alla competente autorità amministrativa per possesso di modica quantità di sostanza stupefacente, in particolare 3,88 grammi di cannabinoidi, sottoposti a sequestro. Verificata altresì l’osservanza delle prescrizioni imposte nei confronti di 11 soggetti sottoposti a misure restrittive. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane a Messina e negli altri centri sede di Commissariato.