Caos treni in Calabria, circolazione sospesa tra Paola e Cosenza: merci bloccato nella galleria Santomarco, blackout in stazione

Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Paola-Cosenza a causa di un treno merci rimasto fermo per un guasto all’interno della galleria Santomarco. Il blocco del convoglio sta provocando pesanti disagi ai collegamenti ferroviari calabresi, con treni regionali soppressi e numerosi passeggeri costretti a interrompere il viaggio alla stazione di Paola. A complicare ulteriormente la situazione si è aggiunto un blackout elettrico nello scalo ferroviario, che ha lasciato al buio i locali e reso inutilizzabili anche le biglietterie. Secondo le prime informazioni, il problema è stato provocato da un’avaria che ha impedito al treno merci di proseguire lungo la tratta. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) sono già impegnati nelle operazioni necessarie per rimuovere il convoglio e liberare la galleria, ma al momento non sono stati comunicati tempi certi per la ripresa della normale circolazione.

Treno merci fermo nella galleria Santomarco, sospesi i collegamenti tra Paola e Cosenza

Il guasto si è verificato all’interno della galleria Santomarco, infrastruttura ferroviaria che collega Paola con Cosenza attraversando il territorio montuoso della provincia cosentina. L’impossibilità di liberare immediatamente il tunnel ha determinato la sospensione del traffico sulla tratta, con ripercussioni sui servizi regionali diretti verso il capoluogo bruzio. Il personale tecnico di RFI sta lavorando per consentire la rimozione del treno merci e ripristinare le condizioni necessarie alla ripresa dei collegamenti. Fino al completamento delle operazioni, la circolazione resta interrotta e i viaggiatori devono fare i conti con cancellazioni e attese.

Soppressi i regionali da Napoli e Reggio Calabria: almeno 200 passeggeri scesi a Paola

Tra i collegamenti interessati figura il treno regionale 5583, proveniente da Napoli e diretto a Cosenza, la cui corsa è stata soppressa a Paola. I passeggeri sono stati fatti scendere dal convoglio e dovranno attendere la riapertura della galleria per poter proseguire il viaggio. Disagi anche per il regionale 6581 proveniente da Reggio Calabria, costretto a interrompere la corsa nella stessa stazione. Secondo quanto appreso, almeno 200 persone hanno dovuto lasciare il treno, in attesa di indicazioni sulla possibilità di utilizzare servizi sostitutivi su gomma.

La situazione sta creando difficoltà ai viaggiatori diretti a Cosenza, soprattutto per l’incertezza sui tempi necessari al ripristino del collegamento ferroviario. Al momento non risultano confermati gli orari di ripartenza né l’eventuale attivazione dei pullman sostitutivi.

Blackout alla stazione di Paola: locali al buio e biglietterie fuori servizio

Alle conseguenze del guasto ferroviario si aggiunge un ulteriore problema nella stazione di Paola, dove si è verificata un’interruzione dell’energia elettrica. Il blackout ha lasciato al buio i locali dello scalo, rendendo indisponibili anche le biglietterie. Una situazione che rende ancora più complicata la gestione dei passeggeri rimasti in attesa, già alle prese con la sospensione dei collegamenti verso Cosenza. Il personale di security presente in stazione sta fornendo assistenza ai viaggiatori, mentre si attende il ripristino della corrente elettrica. La contemporaneità dei due disservizi sta aggravando le difficoltà operative nello scalo ferroviario, dove si concentrano i passeggeri dei treni impossibilitati a proseguire il percorso.