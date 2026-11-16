Caos nel sistema bancario americano, con migliaia di clienti alle prese con problemi di accesso ai conti correnti online, rallentamenti nelle transazioni e difficoltà nell’utilizzo dei servizi digitali. Nella giornata di oggi, lunedì 16 novembre, numerosi utenti negli Stati Uniti hanno segnalato malfunzionamenti che interessano alcuni dei maggiori istituti di credito del Paese, tra cui JPMorgan Chase, Bank of America, U.S. Bank e Wells Fargo. A documentare l’impennata delle segnalazioni è Downdetector.com, la piattaforma che monitora in tempo reale il funzionamento di siti web, applicazioni e servizi digitali.

Secondo quanto riportato dall’emittente americana CBS News, tra le banche interessate da un aumento delle segnalazioni figurano anche Capital One e Truist. Problemi sono stati riferiti dagli utenti anche per Zelle, il popolare servizio di pagamenti digitali utilizzato per trasferire denaro tra conti bancari negli Stati Uniti.

Banche americane in difficoltà: quasi 4.800 segnalazioni per JPMorgan Chase

Le prime difficoltà sono state segnalate nella mattinata americana, ma è stato soprattutto nel corso del pomeriggio che il numero di reclami ha registrato una forte crescita. Secondo i dati raccolti da Downdetector, alle 14:00 ora della costa orientale degli Stati Uniti, corrispondenti alle 20:00 in Italia, erano quasi 4.800 gli utenti che avevano segnalato problemi con Chase, il dato più elevato tra gli istituti finanziari monitorati.

Le segnalazioni hanno riguardato principalmente l’accesso all’online banking, l’utilizzo delle applicazioni bancarie e il completamento di alcune operazioni finanziarie. Il numero di reclami registrato da Downdetector rappresenta comunque le segnalazioni degli utenti e non una misurazione ufficiale del totale dei clienti coinvolti.

Chase chiarisce: nessun attacco hacker, ma un problema tecnico

Di fronte all’aumento delle segnalazioni, JPMorgan Chase è intervenuta per chiarire la natura dei disservizi, escludendo che i problemi siano riconducibili a un attacco informatico. Secondo quanto comunicato da un portavoce della banca, all’origine delle difficoltà ci sarebbe un malfunzionamento tecnico che sta rallentando alcune operazioni.

“A causa di un problema tecnico, il completamento di alcune transazioni richiede più tempo del solito, ma i clienti continuano ad avere accesso ai propri conti e fondi”, ha dichiarato il portavoce di Chase in una nota. “Stiamo lavorando per risolvere la situazione il più rapidamente possibile”, ha aggiunto.

La precisazione è particolarmente importante per i correntisti: secondo Chase, i fondi dei clienti restano accessibili, anche se alcune transazioni potrebbero richiedere tempi superiori al normale. Non si tratta dunque, sulla base delle informazioni comunicate dalla banca, di un blocco generalizzato dei depositi o di un attacco hacker.

Problemi anche con Zelle: cosa sta succedendo ai pagamenti digitali

Le difficoltà segnalate dagli utenti hanno interessato anche il sistema di trasferimento di denaro Zelle, ampiamente utilizzato negli Stati Uniti per effettuare pagamenti direttamente tra conti correnti.

La società ha tuttavia precisato a CBS News che la propria piattaforma continua a funzionare regolarmente, spiegando che eventuali ritardi nei trasferimenti potrebbero dipendere dai problemi tecnici riscontrati presso gli istituti bancari collegati al servizio.

Anche U.S. Bank ha chiarito che i propri sistemi non risultano direttamente interessati dal malfunzionamento, pur segnalando possibili ritardi nei pagamenti Zelle da e verso altri istituti finanziari.

Resta quindi da chiarire l’effettiva estensione dei disservizi e se le diverse segnalazioni siano riconducibili a un’unica anomalia tecnica. Al momento, Chase ha confermato un problema nei propri sistemi e ha assicurato di essere al lavoro per ripristinare la piena regolarità delle operazioni. La situazione resta in evoluzione, mentre migliaia di utenti americani continuano a monitorare il funzionamento dei propri servizi bancari online.