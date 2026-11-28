Un’esibizione davanti a Claudio Baglioni trasformata in un duetto inaspettato con il celebre cantautore romano. È quanto accaduto al musicista calabrese Domenico Barreca, protagonista giovedì sera al LAPIS Museum – Museo dell’Acqua di Napoli di un incontro artistico destinato a lasciare il segno nel suo percorso professionale. L’occasione è stata una serata intima e riservata, inserita nel percorso di presentazione di Tau, il libro di Michele Caccamo scritto insieme a Claudio Baglioni. Accompagnato al pianoforte dal maestro Riccardo Anastasi, Barreca ha interpretato alcuni brani del repertorio del cantautore romano, fino al fuori programma che ha caratterizzato la serata: durante l’esecuzione di Gesù, caro fratello, Claudio Baglioni ha preso il microfono e si è unito al musicista reggino, condividendo con lui l’interpretazione della canzone. Un gesto spontaneo, accompagnato dall’apprezzamento per il lavoro dei due artisti, che ha rappresentato un importante riconoscimento professionale arrivato direttamente dall’autore dei brani.

L’emozione di Domenico Barreca per il duetto con Claudio Baglioni

A raccontare quanto accaduto durante la serata napoletana è stato lo stesso cantautore calabrese, che ha sottolineato la spontaneità dell’incontro musicale e l’attenzione riservata da Baglioni alla performance. “Quando preparo una esibizione cerco sempre di entrare nella musica e lasciarmi guidare da quello che sento. Questa volta, però, sapevo che tra le persone in ascolto ci sarebbe stato anche Claudio Baglioni, l’autore di quelle canzoni che negli anni sono entrate nella vita di tantissime persone. Ho cercato di concentrarmi sulla musica, senza pensare troppo a chi avessi davanti. Poi è successo qualcosa che non avevamo previsto: Claudio ha preso il microfono e ha cantato insieme a me. È stato un momento bellissimo, soprattutto per la naturalezza con cui è accaduto. Mi ha colpito la sua attenzione, il suo modo di ascoltare e di riconoscere il lavoro che avevamo preparato. Sono felice di aver condiviso questa esperienza con Riccardo, con il quale c’è un’intesa che su ogni palco diventa musica”, racconta Domenico Barreca.

Il lavoro musicale di Riccardo Anastasi sul repertorio di Baglioni

Un ruolo centrale nella costruzione dell’esibizione è stato ricoperto dal maestro Riccardo Anastasi, impegnato nella rielaborazione di un repertorio caratterizzato da strutture compositive articolate e arrangiamenti complessi. La scelta di proporre le canzoni nella dimensione essenziale del pianoforte e della voce ha richiesto un lavoro di ricerca e interpretazione finalizzato a preservare l’identità originaria dei brani, valorizzando al contempo la sensibilità artistica dei due musicisti. “Affrontare il repertorio di Claudio Baglioni (Dolce Sentire, Gesù, caro fratello, Pace e Tau) è stata una responsabilità che ho sentito profondamente. Parliamo di brani dalla struttura musicale articolata, con arrangiamenti importanti e una storia che appartiene alla musica italiana. Il mio lavoro è stato quello di ricondurli a una dimensione per piano e voce, cercando di conservarne l’identità, la ricchezza armonica e soprattutto l’anima. L’ho fatto con grande rispetto, senza voler sovrapporre nulla alla musica originale, ma cercando una chiave interpretativa che permettesse a Domenico e a me di esprimerci al meglio. Suonare quelle canzoni davanti a Claudio Baglioni è stata un’emozione difficile da raccontare e ricevere il suo apprezzamento ha dato a questo lavoro un significato ancora più grande”, dichiara Anastasi. La serata napoletana rappresenta una tappa significativa del percorso artistico dei due musicisti, sostenuto in questa fase dallo scrittore e poeta Michele Caccamo e caratterizzato dalla ricerca musicale, dalla cura degli arrangiamenti e dall’intesa tra voce e pianoforte.

Chi è Domenico Barreca: la carriera del cantautore calabrese

Laureato in canto pop/rock presso il conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese, Domenico Barreca è un cantautore calabrese che coniuga una scrittura intensa e personale con una raffinata ricerca musicale. Nel 2021 ha pubblicato il suo disco d’esordio, Dall’altra parte del giorno, definito dalla critica “di cantautorato autentico”, che ricerca “la forza e le parole di ogni singola strofa”, “dalla produzione eccellente e uno spessore amorevolmente antico”. Ha ricevuto il “Premio Migliore Nuova Proposta” di Fatti di Musica e ha intrapreso il “Dall’altra parte del giorno TOUR 2021”, durante il quale ha aperto la tappa di Rende di Colapesce e Dimartino. Nel 2022 ha pubblicato il secondo album, Eppure adesso suono, con la partecipazione di Peppe Voltarelli e Mauro Ermanno Giovanardi. Il singolo estratto Scirocco è stato finalista al Premio De André all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Nel 2023 ha partecipato all’omaggio a Luigi Tenco, trasmesso su Rai 2 nella rubrica Storie, insieme a Neri Marcorè, Grazia Di Michele e Michele Caccamo. Ha inoltre preso parte al docufilm di Paolo Logli “Le voci della rinascita”, insieme a Simone Cristicchi, andato in onda su Rai 3. Nel dicembre 2024 ha pubblicato due nuovi singoli, Nei Pensieri e Prendersi Così, entrambi molto apprezzati dalla critica.

Dai concerti in Calabria al nuovo spettacolo di teatro-canzone

Nel 2025 Barreca è stato protagonista di due concerti esclusivi al Teatro Gentile di Cittanova e all’Anfiteatro comunale di Taurianova, insieme all’orchestra sinfonica “La nuova Verdi”, con Nino Buonocore ed Enzo Gragnaniello come ospiti speciali. Nel novembre dello stesso anno è stato ospite della trasmissione televisiva “Ciao Maschio”, condotta da Nunzia De Girolamo su Rai 1, mentre l’8 dicembre 2025, al teatro comunale di Soverato, ha partecipato insieme a Neri Marcorè, Mariella Nava e Alberto Fortis allo spettacolo di teatro-canzone “L’alfabeto inutile – Atto unico per sei canzoni vive”. Nel settembre 2026 ha debuttato in prima nazionale al Festival Armonie d’Arte di Soverato con il suo nuovo spettacolo di teatro-canzone, “Il modo tuo d’amare”, destinato a una tournée nazionale. Un percorso professionale che si arricchisce adesso dell’esperienza condivisa con Claudio Baglioni a Napoli.