Cannizzaro incontra gli assistenti socioeducativi: la mediazione con il governo per risolvere la loro precarietà lavorativa

Come concordato nel corso della mattinata, il Sindaco Francesco Cannizzaro questo pomeriggio a Palazzo Alvaro ha incontrato una delegazione degli assistenti socioeducativi, che oggi hanno civilmente manifestato in Piazza Italia chiedendo supporto all’Ente rispetto alla loro precaria posizione lavorativa. Una situazione complessa, ereditata dal passato e caratterizzata da diverse criticità amministrative, che il Sindaco ha manifestato la volontà di affrontare con attenzione e concretezza, consapevole dell’importanza del servizio quotidianamente svolto dai lavoratori in questione.

Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima sereno e all’insegna del reciproco ascolto, durante il quale i lavoratori hanno riconosciuto l’assenza di responsabilità in capo all’attuale Amministrazione, Francesco Cannizzaro ha assunto l’impegno di farsi parte attiva, sia sul piano nazionale sia nell’ambito delle proprie competenze di ente gestore, affinché si possano superare – ove possibile – le varie criticità emerse rispetto al ruolo di queste figure e al rapporto che hanno con l’ente locale.

Al momento, non esiste una norma nazionale che riconosca formalmente il loro status professionale. Per questo motivo, il Sindaco si è impegnato a sollecitare il Governo e il Parlamento affinché si avvii un percorso legislativo finalizzato al riconoscimento della loro figura professionale e vengano rafforzati gli iter già avviati. Nel frattempo, sul piano locale, Cannizzaro ha manifestato l’intenzione di portare avanti la questione con un apposito tavolo tecnico interno, per superare le criticità inerenti al rapporto di lavoro con la Città Metropolitana.