In vista della conferenza stampa delle Next Gen ATP Finals che si terrà nel pomeriggio odierno, alle ore 16:45, presso la Sala Conferenze dell’Inalpi Arena di Torino, il sindaco Francesco Cannizzaro si è goduto un po’ di tennis con il torneo di big, le ATP Finals in corso di svolgimento proprio nel capoluogo piemontese. Un antipasto di quello che Reggio Calabria vedrà dal vivo con il torneo dedicato ai migliori tennisti U20 del ranking, dal 9 al 13 dicembre, presso il PalaCalafiore di Reggio Calabria.
Attraverso una storia Instagram, Cannizzaro ha mostrato il suggestivo spettacolo dell’arena, la musica, le telecamere dei grandi media, il folto pubblico presente all’evento dando appuntamento a tutti a Reggio Calabria per le Next Gen ATP Finals di dicembre.