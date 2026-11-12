Campo Largo, l’ipotesi che cambia gli equilibri: Schlein a Palazzo Chigi e Conte al Quirinale

Le prossime elezioni politiche e la futura successione a Sergio Mattarella si intrecciano nel dibattito sul destino del Campo Largo. Mentre la coalizione progressista deve ancora definire le regole delle primarie e individuare il candidato che sfiderà Giorgia Meloni, prende forma una suggestione politica, a dir poco clamorosa, che guarda già oltre la competizione per Palazzo Chigi: Elly Schlein candidata alla presidenza del Consiglio e Giuseppe Conte possibile futuro presidente della Repubblica.

La proposta di Rocco Casalino per il centrosinistra

A lanciare il tema è stato Rocco Casalino, già portavoce di Giuseppe Conte e oggi direttore della testata La Sintesi. Attraverso un editoriale, Casalino ha suggerito una possibile soluzione per gestire il confronto politico tra i principali protagonisti dello schieramento progressista. L’idea prevede che il vincitore delle eventuali primarie assuma la responsabilità di guidare la coalizione nella sfida per Palazzo Chigi, mentre allo sconfitto venga riconosciuto un ruolo significativo nella costruzione dell’intesa sul futuro presidente della Repubblica. Una formula che avrebbe l’obiettivo di evitare che la competizione per la leadership si trasformi in un elemento di divisione. Il confronto tra i candidati, secondo questa impostazione, dovrebbe concludersi con un equilibrio politico capace di coinvolgere entrambi, indipendentemente dall’esito della consultazione. È in questo contesto che emerge l’ipotesi di una candidatura di Elly Schlein a Palazzo Chigi accompagnata dalla prospettiva di un futuro ruolo di Giuseppe Conte al Quirinale.

Le primarie del centrosinistra e il nodo della leadership

Il centrosinistra ha concordato lo svolgimento delle primarie entro febbraio 2027, ma restano ancora da definire le modalità della consultazione e le regole attraverso le quali individuare il candidato alla presidenza del Consiglio. Al centro del confronto ci sono le leadership di Schlein e Conte, con la necessità di trovare un equilibrio tra le rispettive ambizioni politiche e l’obiettivo comune di presentare una coalizione unita contro Giorgia Meloni. La proposta avanzata da Casalino cerca di affrontare proprio questo passaggio: evitare che la scelta del candidato premier determini una frattura tra le componenti dell’alleanza e individuare una prospettiva politica anche per chi non dovesse prevalere.