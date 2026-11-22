Ancora una fumata nera nel campo largo sulla politica estera. Il nuovo confronto tra le forze del centrosinistra si è concluso senza un accordo su uno dei temi più delicati per la costruzione di un programma comune: il sostegno all’Ucraina e l’invio di armi a Kiev. Nonostante i tentativi di mediazione, le posizioni di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra restano distanti, mentre anche le forze centriste della coalizione chiedono una linea chiara sul sostegno alla resistenza ucraina. Secondo quanto riportato da Repubblica, i Cinque Stelle continuano a insistere sulla necessità di interrompere le forniture militari, mentre Avs privilegia gli aiuti umanitari. Il Pd, invece, sostiene la necessità di mantenere un appoggio complessivo all’Ucraina, cercando contemporaneamente una formulazione programmatica che possa essere condivisa dagli alleati.

Campo largo, nuovo vertice senza accordo sull’Ucraina

L’ultimo incontro, svoltosi sabato 21 novembre in videoconferenza, ha confermato le difficoltà del centrosinistra nel trovare una posizione unitaria sulla guerra tra Russia e Ucraina. Al tavolo hanno partecipato i rappresentanti delle diverse forze progressiste impegnate nella definizione del programma politico comune. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto di inserire nel documento un riferimento esplicito allo stop all’invio di armi. Una posizione che continua a rappresentare uno dei principali ostacoli alla mediazione con il Partito Democratico e con le componenti centriste, favorevoli alla prosecuzione del sostegno alla resistenza ucraina. Il confronto non avrebbe avuto un clima particolarmente disteso. Secondo quanto riferito da alcuni partecipanti e riportato dall’agenzia, tra i rappresentanti del M5S e quelli delle forze centriste si sarebbero registrati momenti di tensione, con il Pd impegnato nel tentativo di avvicinare le diverse posizioni.

Le posizioni di Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra

La questione principale riguarda il tipo di assistenza che un eventuale governo di centrosinistra dovrebbe garantire all’Ucraina. Per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, la linea deve prevedere il superamento delle forniture militari, dando maggiore spazio alle iniziative diplomatiche e agli strumenti di sostegno non militare. Anche Alleanza Verdi e Sinistra si colloca su una posizione contraria alla prosecuzione dell’invio di armamenti, privilegiando gli aiuti umanitari e la ricerca di una soluzione negoziale al conflitto. Diversa la posizione del Partito Democratico guidato da Elly Schlein, che sostiene la necessità di continuare ad aiutare Kiev e di mantenere una linea coerente con il sostegno europeo all’Ucraina. Il partito cerca tuttavia di individuare una formula che consenta di non interrompere il dialogo con gli alleati. Le componenti centriste, tra cui Italia Viva e Più Europa, mantengono invece una posizione favorevole alla prosecuzione degli aiuti militari alla resistenza ucraina, rendendo ulteriormente complessa la ricerca di un compromesso.

Schlein fiduciosa sull’accordo, nuovo incontro martedì 24 novembre

Nonostante le difficoltà, la segretaria del Pd Elly Schlein continua a manifestare fiducia nella possibilità di raggiungere una sintesi tra le diverse anime della coalizione. L’obiettivo resta quello di definire una piattaforma programmatica condivisa, capace di tenere insieme le posizioni dei partiti sui principali temi nazionali e internazionali. Il tavolo sulla politica estera tornerà a riunirsi martedì 24 novembre, questa volta con un incontro in presenza. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, non è escluso che la ricerca di una soluzione definitiva venga successivamente affidata direttamente ai leader delle forze politiche coinvolte. Al confronto partecipano le diverse componenti dell’area progressista, tra cui Pd, M5S, Avs, Italia Viva, Più Europa, Più Uno e Progetto Civico con il Psi. La necessità di individuare una posizione comune sull’Ucraina rappresenta uno dei passaggi centrali nel percorso di costruzione dell’alleanza.

Non solo Ucraina: le divisioni del centrosinistra anche su riarmo e patrimoniale

Il sostegno a Kiev non è l’unico argomento sul quale il campo largo incontra difficoltà. Anche il tema delle spese militari e del riarmo europeo ha fatto emergere differenti sensibilità tra le componenti della coalizione, soprattutto tra Movimento 5 Stelle e Avs da una parte e le forze centriste dall’altra. Un ulteriore terreno di confronto riguarda la tassazione dei grandi patrimoni. Il Pd guarda a una proposta che prevede un’imposizione minima del 2% sui patrimoni superiori a 100 milioni di euro, mentre Avs sostiene una soglia sensibilmente più bassa, pari a circa 5,4 milioni di euro. Anche su questo punto non è stata ancora raggiunta una posizione condivisa. Il centrosinistra ha comunque registrato convergenze su altri capitoli programmatici, tra cui alcune questioni economiche e sociali, il ruolo della diplomazia internazionale e la necessità di rafforzare l’iniziativa europea nei processi di pace.

Il nodo della politica estera resta aperto per il futuro del campo largo

La nuova fumata nera conferma che la guerra in Ucraina continua a essere uno dei principali elementi di divisione tra le forze politiche che intendono costruire un’alternativa comune al centrodestra. Le differenze non riguardano soltanto la formulazione di un documento, ma le scelte concrete che un eventuale governo sostenuto dalla coalizione dovrebbe assumere in materia di politica estera, difesa e sostegno militare a Kiev. Il prossimo incontro servirà a verificare se esistano le condizioni per avvicinare le posizioni o se sarà necessario un confronto diretto tra i leader. Per il momento, sul dossier Ucraina, il campo largo non ha ancora trovato una linea comune.