Campo Calabro, riapre l’ufficio postale ristrutturato: disponibili anche i servizi per il passaporto. Tutti gli orari | INFO

Buone notizie per i cittadini di Campo Calabro, dove mercoledì 11 novembre riaprirà al pubblico l’ufficio postale, completamente ristrutturato nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane. L’intervento consentirà ai residenti di tornare a utilizzare una struttura rinnovata, più accessibile e dotata di nuovi servizi, con la possibilità di svolgere direttamente allo sportello anche alcune pratiche della Pubblica Amministrazione. Tra le novità più importanti figura la possibilità di richiedere o rinnovare il passaporto senza recarsi in questura, presentando la documentazione necessaria presso l’ufficio postale e scegliendo, eventualmente, la consegna del documento a domicilio. Saranno inoltre disponibili certificati anagrafici e diversi servizi dell’INPS, che si aggiungeranno alle tradizionali operazioni postali. La riapertura rappresenta un intervento significativo per il territorio comunale, soprattutto per i cittadini che potranno accedere a una gamma più ampia di prestazioni senza doversi necessariamente spostare verso altri centri. L’ufficio tornerà operativo con i consueti orari di apertura, dal lunedì al sabato.

Ufficio postale di Campo Calabro, nuovi spazi e servizi più accessibili

I lavori di ristrutturazione hanno interessato gli ambienti destinati all’accoglienza del pubblico, con l’obiettivo di migliorare la funzionalità degli spazi e rendere più agevole l’accesso ai servizi. La sala clienti è stata completamente rinnovata attraverso l’introduzione di nuovi arredi e colori, mentre per favorire l’accessibilità è stata realizzata una corsia dedicata alle persone ipovedenti. Gli interventi hanno riguardato anche l’efficienza energetica della struttura, con l’adozione di soluzioni a basso impatto ambientale e l’installazione di una nuova illuminazione a ridotto consumo. Un’altra novità è rappresentata dalla presenza di uno sportello ribassato, progettato per consentire agli utenti di richiedere più comodamente i servizi della Pubblica Amministrazione, oltre ai prodotti e alle prestazioni tradizionalmente disponibili negli uffici postali. L’ammodernamento della sede punta quindi a migliorare l’esperienza dei cittadini, offrendo un ambiente più funzionale, accessibile e sostenibile. La struttura rinnovata rientra nel programma nazionale con cui Poste Italiane sta intervenendo sugli uffici dei comuni di minori dimensioni, ampliando progressivamente le attività disponibili sul territorio.

Passaporto, certificati anagrafici e servizi INPS direttamente alle Poste

Una delle principali novità per i residenti riguarda l’ampliamento dei servizi della Pubblica Amministrazione disponibili nell’ufficio postale di Campo Calabro. I cittadini potranno richiedere certificati anagrafici e accedere ad alcune prestazioni dell’INPS, tra cui il cedolino della pensione, la Certificazione Unica e il modello OBIS M. Si tratta di documenti utili soprattutto ai pensionati e a quanti hanno necessità di ottenere informazioni e certificazioni relative alla propria posizione previdenziale. Particolarmente importante è anche l’attivazione del servizio dedicato ai passaporti, reso possibile dalla convenzione sottoscritta tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Grazie a questo accordo, i cittadini potranno presentare la richiesta di rilascio o rinnovo del passaporto direttamente allo sportello postale, consegnando la documentazione prevista senza doversi recare in questura. Sarà inoltre possibile scegliere di ricevere il documento presso il proprio domicilio. L’iniziativa punta a semplificare l’accesso alle procedure amministrative, riducendo la necessità di spostamenti e avvicinando alcuni servizi pubblici alle comunità locali.

Gli orari di apertura dell’ufficio postale di Campo Calabro dall’11 novembre

Con la riapertura di mercoledì 11 novembre, l’ufficio postale di Campo Calabro riprenderà il consueto orario di servizio. La sede sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45, mentre il sabato gli sportelli saranno disponibili dalle 8:20 alle 12:45. I cittadini potranno quindi tornare a effettuare le operazioni postali tradizionali e accedere ai nuovi servizi amministrativi negli orari normalmente previsti. La riattivazione della struttura consentirà di mettere a disposizione della comunità un punto di riferimento rinnovato, nel quale sarà possibile svolgere diverse pratiche all’interno di un unico ufficio. Per i residenti, in particolare, la disponibilità dei certificati anagrafici, della documentazione previdenziale e delle procedure legate al passaporto rappresenta un ampliamento delle opportunità offerte dalla sede postale, con l’obiettivo di rendere più semplici le attività amministrative quotidiane.

Progetto Polis, Poste Italiane punta a rafforzare i servizi nei piccoli comuni

La ristrutturazione dell’ufficio di Campo Calabro rientra nel progetto Polis, l’iniziativa nazionale di Poste Italiane che interessa circa 7mila uffici postali nei comuni italiani con meno di 15mila abitanti. Il programma è finalizzato a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale attraverso il potenziamento della rete degli uffici e l’introduzione di servizi della Pubblica Amministrazione accessibili direttamente ai cittadini. L’obiettivo è valorizzare la presenza capillare delle sedi postali, trasformandole in punti di accesso a prestazioni che, in molti casi, richiederebbero spostamenti verso uffici situati in altri comuni. Attraverso Polis, Poste Italiane intende confermare il proprio ruolo al servizio del sistema Paese, puntando sulla continuità della presenza nei territori e sul miglioramento delle infrastrutture esistenti. Una scelta che l’azienda presenta come alternativa al progressivo abbandono dei centri più piccoli, nei quali la disponibilità di servizi di prossimità assume particolare importanza per la qualità della vita delle comunità.

Per Campo Calabro, la riapertura dell’ufficio postale rappresenta dunque il completamento di un intervento che unisce la riqualificazione degli ambienti all’ampliamento dei servizi disponibili. Da mercoledì 11 novembre i cittadini potranno tornare a utilizzare la sede rinnovata, beneficiando delle nuove soluzioni per l’accessibilità e l’efficienza energetica e della possibilità di richiedere direttamente allo sportello una serie di documenti della Pubblica Amministrazione. Un cambiamento che punta a rendere più semplice l’accesso ai servizi essenziali e a rafforzare la presenza delle Poste sul territorio comunale.