Una giornata di grande sport, emozioni e soddisfazioni per il C.S. TKD Reggio Calabria, protagonista al Campionato Regionale Calabria di Taekwondo, nelle categorie Kids, Children e Beginners, disputato il 29 novembre 2026. La società ha preso parte alla competizione con appena cinque atleti, riuscendo a conquistare un risultato straordinario: cinque medaglie su cinque partecipanti, con quattro ori e un bronzo, un bottino che ha permesso al team reggino di raggiungere il 9° posto nella classifica generale per società, su 21 squadre partecipanti.

Un piazzamento che assume ancora più valore se si considera il numero ridotto di atleti in gara. Ognuno dei cinque ragazzi ha contribuito, con il proprio impegno, il sudore, la determinazione e il coraggio sul tatami, a costruire questo risultato collettivo. Cinque atleti, cinque medaglie e un contributo concreto alla posizione conquistata dalla società nella graduatoria regionale.

Il medagliere reggino

Medaglie d’oro

Meryam Echahba – Kids | F -33 kg | Gruppo C

Domenico Lucisano – Children | M -33 kg | Gruppo C

Giada Lucisano – Kids | F -27 kg | Gruppo C

Matteo Gabriel Ungureanu – Kids | M -27 kg | Gruppo B

Medaglia di bronzo

Nicolas Ungureanu – Beginners | M -26 kg | Gruppo B

Una giornata intensa che per i giovani atleti non è stata fatta soltanto di combattimenti, ma anche di lunghe attese, tensione, concentrazione e sacrifici. Restare in gara mentalmente pronti anche dopo sei o sette ore di attesa non è semplice, soprattutto per bambini così giovani. Eppure, ciascuno di loro ha saputo affrontare la sfida con determinazione, dimostrando quanto il lavoro svolto in palestra possa trasformarsi in crescita, sicurezza e forza di volontà.

Il risultato ottenuto dal C.S. TKD Reggio Calabria rappresenta quindi molto più di un semplice medagliere: è la testimonianza del valore di un gruppo, della passione che anima gli atleti e del sostegno delle famiglie, che accompagnano ogni percorso sportivo con sacrifici, presenza e fiducia.

Un ringraziamento va al Maestro Demetrio Mangiola, per il lavoro, la dedizione e la guida che continuano ad accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita sportiva e personale, oltre a tutti coloro che contribuiscono quotidianamente alla vita della società.

Cinque atleti, cinque medaglie, quattro ori, un bronzo e il nono posto regionale su 21 società. Un risultato che premia ogni allenamento, ogni sacrificio e ogni goccia di sudore, e che rappresenta un motivo di orgoglio per il C.S. TKD Reggio Calabria.