Una giornata di sport, emozioni, sacrifici e grandi soddisfazioni per l’ASD Academy Sport Center di Reggio Calabria, impegnata al Campionato Regionale di Combattimento Taekwondo, riservato alle categorie Beginners, Children e Kids, svoltosi presso il PalaGallo di Catanzaro. La società reggina ha portato sul tatami la sua squadra di piccole pesti, giovani atleti che, con coraggio e determinazione, hanno dimostrato quanto impegno, passione e lavoro quotidiano possano trasformarsi in risultati importanti.

Children: due bronzi per iniziare la giornata

I primi a scendere sul tatami sono stati Lin Shimiao e Zappia Niccolò, entrambi impegnati nella categoria Children, Gruppo A.

Lin Shimiao, nella categoria -24 kg, parte subito con il piede giusto, affrontando con sicurezza il primo incontro e riuscendo a superare la fase eliminatoria. La sua corsa prosegue fino alla semifinale, dove si ferma, conquistando comunque un meritato terzo posto e una medaglia di bronzo.

Grande soddisfazione anche per Zappia Niccolò, alla sua prima esperienza in una competizione di combattimento, impegnato nella categoria -30 kg. Nonostante l’emozione del debutto e la difficoltà di affrontare avversari in gara, Niccolò dimostra carattere e determinazione, fermandosi alla semifinale. Anche per lui arriva un bellissimo bronzo, risultato che premia il suo impegno e rappresenta un importante punto di partenza per il suo percorso sportivo.

Kids: 2 argenti e un oro! Un pomeriggio da incorniciare

Terminata la fase Children, il pomeriggio si apre con le categorie Kids e l’Academy Sport Center parte subito con il botto!

La prima protagonista è Lin Lulu, impegnata nella categoria Kids -44 kg, Gruppo B femminile. Una prova di maturità, concentrazione e determinazione: Lulu affronta gli incontri con grande sicurezza, supera brillantemente la fase eliminatoria e conquista l’accesso alla finale. Qui combatte fino all’ultimo secondo, ma deve arrendersi all’avversaria, portando comunque a casa uno splendido secondo posto e una meritatissima medaglia d’argento.

Subito dopo è il turno di Nicola Neri Zerbi, nella categoria Kids -44 kg, Gruppo A maschile. Una finale combattutissima, vissuta fino all’ultimo fiato! Nicola vince il primo round, pareggia il secondo e perde soltanto ai punti tecnici, non riuscendo poi a superare l’ultimo round. Una prova di grande carattere che gli permette di conquistare un prestigioso argento.

A chiudere la giornata ci pensa Sofia Fortugno, impegnata nella categoria Kids ParaTaekwondo -40 kg. Sofia affronta la finale con determinazione e grinta, riuscendo a imporsi per due round a uno e conquistando uno splendido primo posto e la medaglia d’oro!

Una squadra, cinque medaglie, tante emozioni!

Cinque atleti, cinque medaglie e soprattutto cinque storie di impegno, coraggio e crescita. Ma al di là del risultato e delle medaglie conquistate, ciò che conta davvero è il percorso di questi piccoli atleti: imparare a confrontarsi, superare le proprie paure, accettare le sconfitte, gioire delle vittorie e comprendere che ogni incontro rappresenta un’occasione per migliorarsi.

Il Taekwondo è anche questo: disciplina, rispetto, sacrificio e crescita personale. Questi piccoli campioni con la guida del Maestro Barillà si sono messi alla prova per inseguire questo.