Campionato interregionale di taekwondo: 3 ori e 5 medaglie complessive per l’ASD Crossfighters di Reggio Calabria

L'ASD Crossfighters di Reggio Calabria, guidata dal Maestro Antonio Siclari, ha raccolto 3 medaglie d’oro, un argento e due bronzo; posizionandosi al nono posto della classifica generale

Asd Crossfighters

Domenica 15 novembre si è svolto il Campionato interregionale di combattimento di taekwondo per i kids (bambini di 10-11 anni) e Cadetti (ragazzi dai 12 ai 14 anni). Hanno partecipato 28 associazioni sportive tra Sicilia e Calabria e la ASD Crossfighters di Reggio Calabria, guidata dal Maestro Antonio Siclari, ha raccolto dei risultati eccezionali: 3 medaglie d’oro, un argento e due bronzo; posizionandosi al nono posto della classifica generale.

Hanno conquistato il primo posto gli atleti Ronaldo Nicolas Pennestrì (-57 kg gruppo B) con due combattimenti vinti; Paolo Miceli (-49 kg gruppo D) vince direttamente la finale; Claudia Maria Calarco (-59 kg gruppo D) vince direttamente la finale. Conquista il secondo posto un fantastico Souleyman Diakite (-53kg gruppo D), vince due incontri per doversi arrendere in finale contro un bravissimo atleta siciliano. Terzo posto per Giuseppe Lombardo (-45kg gruppo D) e Arianna Maria Gattuso (-47kg gruppo D). L’unico atleta fuori podio è stato Marco Incognito (-53kg gruppo D) che perde al primo incontro contro il vincitore di categoria. Il risultato fa ben sperare per il futuro di questi giovani sportivi, bandiera della città dello stretto.

Leggi altri articoli di Sport
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google