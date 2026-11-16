Campionato interregionale di taekwondo: 3 ori e 5 medaglie complessive per l’ASD Crossfighters di Reggio Calabria

Domenica 15 novembre si è svolto il Campionato interregionale di combattimento di taekwondo per i kids (bambini di 10-11 anni) e Cadetti (ragazzi dai 12 ai 14 anni). Hanno partecipato 28 associazioni sportive tra Sicilia e Calabria e la ASD Crossfighters di Reggio Calabria, guidata dal Maestro Antonio Siclari, ha raccolto dei risultati eccezionali: 3 medaglie d’oro, un argento e due bronzo; posizionandosi al nono posto della classifica generale.

Hanno conquistato il primo posto gli atleti Ronaldo Nicolas Pennestrì (-57 kg gruppo B) con due combattimenti vinti; Paolo Miceli (-49 kg gruppo D) vince direttamente la finale; Claudia Maria Calarco (-59 kg gruppo D) vince direttamente la finale. Conquista il secondo posto un fantastico Souleyman Diakite (-53kg gruppo D), vince due incontri per doversi arrendere in finale contro un bravissimo atleta siciliano. Terzo posto per Giuseppe Lombardo (-45kg gruppo D) e Arianna Maria Gattuso (-47kg gruppo D). L’unico atleta fuori podio è stato Marco Incognito (-53kg gruppo D) che perde al primo incontro contro il vincitore di categoria. Il risultato fa ben sperare per il futuro di questi giovani sportivi, bandiera della città dello stretto.