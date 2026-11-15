Calcio a 5, la Futura firma l’impresa: battuto 4-3 il CUS Molise ancora imbattuto, Pizetta decisivo

Una vittoria di carattere, di gruppo. La Cadi Antincendi Futura torna a sorridere davanti al proprio pubblico e lo fa superando con un combattuto 4-3 il CUS Molise, avversario tutt’altro che casuale: fino a quel momento imbattuto e secondo in classifica. A decidere la sfida, alla prima vera occasione in powerplay inverso, ci ha pensato Eriel Pizetta, che ha raccontato le emozioni di un successo pesante. “È una partita tirata fino alla fine – esordisce il calcettista– e come è stato detto, abbiamo avuto l’occasione per fare il quarto gol e magari arrivare agli ultimi minuti un po’ più tranquilli. Però il nostro sport è fatto così: quando possiamo dobbiamo mettere il pallone dentro, altrimenti dobbiamo soffrire fino alla fine”. Il riferimento è alle numerose palle gol create dai padroni di casa, con il palo di Kadu, la traversa di Lorenzo Honorio(straordinaria la sua partita) e il salvataggio di De Simone su Honorio,che avevano lasciato il risultato in bilico. “Sono contento perché l’importante erano i tre punti – sottolinea Pizetta –. Così ci rialziamo e finalmente muoviamo con continuità la classifica dopo la vittoria di Taranto”.

Serviva anche la prima vittoria in casa, in un fortino che quest’anno non aveva ancora regalato gioie

La classifica, infatti, non era più quella di due settimane fa, quando guardarsi in basso bruciava parecchio. “Non era quello che ci aspettavamo – ammette – ma siamo consapevoli delle nostre forze e stiamo facendo partita dopo partita”. Serviva anche la prima vittoria in casa, in un fortino che quest’anno non aveva ancora regalato gioie: “ci voleva, perché è sempre stato il nostro fortino e quest’anno non era ancora arrivata. Avevamo sfiorato contro Academy Pescara e questo ci dà ancora più fiducia per continuare a lavorare“. Un successo, tiene a precisare, che è soprattutto di squadra: “ho visto una squadra reagire bene alle problematiche del match contro un avversario che, lo ripetiamo, non è assolutamente lì per caso al secondo posto. Il Molise sta attraversando un periodo ottimo”.

Sulla pausa che ha preceduto la sfida, dopo il successo contro il Taranto, Pizetta non ha dubbi: “non ha cambiato il lavoro svolto, perché l’allenamento è stato intenso a prescindere. Abbiamo avuto tempo di lavorare su alcuni aspetti che potevamo migliorare e il risultato si è visto in campo: abbiamo tenuto sempre il pallino della partita nelle nostre mani, sviluppando il gioco molto bene”. Ora la testa va già al prossimo impegno: “festeggiamo oggi, ma da domani, iniziamo a pensare al Fabrica perché sono sempre tre punti. Se giochi con la prima o con l’ultima, valgono i tre punti e noi cercheremo il modo di portarli a casa. Siamo solo all’ottava giornata, il campionato è lunghissimo, ma questa Futura – reduce da due vittorie consecutive – sembra davvero sulla strada giusta”.