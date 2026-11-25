Trasformare un borgo in un museo diffuso attraverso la creatività, le idee e lo sguardo delle nuove generazioni. È questo il cuore di “Calanna, un borgo per l’arte”, l’esperienza educativa che domenica 22 novembre ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Falcomatà-Archi” di Reggio Calabria, accompagnati dai docenti e dalle famiglie. L’iniziativa, momento culminante delle attività sul territorio del progetto “MappaMentis – Percorsi creativi per scegliere, crescere, partecipare”, ha coinvolto gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado del plesso Pirandello, chiamati a immaginare una possibile valorizzazione del borgo attraverso la progettazione di un museo diffuso dedicato al viaggio e ai viaggiatori che, tra Settecento e Novecento, hanno attraversato e raccontato la Calabria. Un percorso che ha trasformato il patrimonio storico, artistico, letterario e ambientale in un laboratorio di conoscenza, orientamento e cittadinanza attiva, mettendo in relazione la memoria letteraria con l’arte contemporanea, il paesaggio con la creatività e il patrimonio materiale con quello immateriale.

Un museo diffuso tra archeologia, letteratura e arte contemporanea

Il progetto ha preso forma attraverso attività preparatorie in aula, esplorazioni sul territorio, letture di testimonianze letterarie, elaborazione di soggetti narrativi e realizzazione di bozzetti artistici. Dall’area archeologica e dal Museo di Contrada Ronzo ai resti del Castello Ruffo, dal Belvedere alle strade del centro storico, gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere i luoghi e comprendere come un intervento artistico possa dialogare con la loro identità, rispettarne la storia e contribuire a renderla nuovamente leggibile. Ad accompagnare questa scoperta sono state le testimonianze di Henry Swinburne, Charles Didier, Alexandre Dumas, Edward Lear, Caterina Pigorini Beri, George Gissing e Norman Douglas, attraverso le quali i ragazzi hanno potuto confrontare lo sguardo dei viaggiatori del passato con quello delle nuove generazioni. Gli studenti sono diventati così autori di nuove interpretazioni, immaginando un racconto contemporaneo di Calanna attraverso l’arte, il disegno e la progettazione visiva, nel rispetto delle memorie, delle relazioni e dell’identità della comunità locale.

Uno degli aspetti centrali dell’esperienza ha riguardato il rapporto tra osservazione diretta e tecnologia. In un contesto caratterizzato dalla rapidità delle immagini e dalla costante condivisione digitale, gli alunni sono stati invitati a osservare il territorio a trecentosessanta gradi, senza limitarsi alla ricerca dell’inquadratura perfetta o degli elementi più spettacolari. L’obiettivo non è stato contrapporre natura e tecnologia, ma promuoverne un’integrazione consapevole, anteponendo l’esperienza alla documentazione, l’osservazione alla rappresentazione e la conoscenza alla comunicazione. Ascoltare una testimonianza, osservare una pietra antica, confrontarsi con i compagni e immaginare nuove possibilità per uno spazio pubblico sono diventati strumenti per riscoprire il valore dell’attenzione, della meraviglia e della riflessione, sviluppando un rapporto più profondo con il mondo circostante e una maggiore responsabilità nei confronti del patrimonio comune.

Il contributo dei docenti e la visione educativa della dirigente Corrado

A guidare gli studenti è stato il professore Maurizio Malaspina, che ha messo a disposizione dell’istituto le conoscenze e le esperienze maturate nel campo della ricerca per la valorizzazione del patrimonio e dello sviluppo locale, trasferendo ai ragazzi competenze scientifiche e professionali attraverso un percorso fondato sulla curiosità, sul rispetto e sulla conoscenza della propria terra. Accanto a lui, le professoresse Francesca Zangari, Maria Filippa Arconte e Annalisa Mangano hanno accompagnato gli alunni nel passaggio dalla conoscenza alla rielaborazione personale, dall’osservazione alla creatività e dalla scoperta individuale alla costruzione condivisa del sapere. Alla base dell’iniziativa vi è la visione educativa promossa dalla dirigente scolastica, Serafina Corrado, orientata alla valorizzazione delle capacità individuali degli studenti, all’ascolto delle loro aspirazioni e alla costruzione di un percorso formativo che coinvolga attivamente docenti, famiglie e istituzioni.

È la stessa dirigente scolastica a spiegare il significato dell’esperienza: “Credo profondamente in una scuola in cui ciascun ragazzo possa sentirsi riconosciuto, accolto e parte di una comunità che crede nelle sue possibilità. Il successo educativo non si misura soltanto nei risultati raggiunti, ma nella curiosità che riusciamo ad accendere, nella fiducia che contribuiamo a costruire e nella sensibilità che aiutiamo a maturare. Come dirigente scolastica, ritengo che guidare una comunità educante significhi creare le condizioni affinché questa visione si traduca in scelte concrete, valorizzando le professionalità dei docenti, incoraggiando la partecipazione delle famiglie e costruendo relazioni autentiche con le istituzioni e il territorio. Non si tratta semplicemente di promuovere progetti, ma di custodirne il significato educativo, sostenendo una scuola capace di uscire dalle proprie aule senza perdere di vista la centralità della sua missione: prendersi cura delle nuove generazioni, offrendo loro esperienze capaci di lasciare tracce durature nella formazione umana e civile. È questa la scuola che desidero continuare a costruire: una scuola che investa nelle persone prima ancora che nei progetti e che sappia guardare lontano proprio perché non perde mai di vista chi le è affidato ogni giorno”.

La dimensione orientativa dell’iniziativa rappresenta un elemento fondamentale della progettualità dell’istituto, come sottolinea ancora la dirigente Serafina Corrado: “Il progetto “Scuola e Territorio” rappresenta una delle espressioni più autentiche della nostra visione educativa. Vogliamo essere una scuola che non attende che il futuro entri nelle proprie aule, ma che accompagna i ragazzi a incontrarlo nei luoghi in cui vivono, nelle storie che li precedono e nelle possibilità che il territorio custodisce. In questo risiede il significato più autentico dell’orientamento: conoscere ciò che ci circonda per conoscere meglio sé stessi, scoprire interessi e talenti, sperimentare le proprie capacità e iniziare a immaginare il proprio futuro. Sono convinta che l’innovazione non coincida esclusivamente con l’introduzione di nuove tecnologie o metodologie, ma soprattutto con la capacità della scuola di ripensare il proprio rapporto con la conoscenza e con la società, mantenendo al centro la persona. L’esperienza di Calanna dimostra come tradizione e innovazione, natura e digitale, memoria e futuro, conoscenza teorica ed esperienza pratica possano diventare, nella loro integrazione, straordinarie risorse educative. La nostra sfida è fare del patrimonio del passato non soltanto qualcosa da conoscere e conservare, ma uno strumento attraverso cui interpretare il presente e progettare il futuro”.

La collaborazione con il Comune di Calanna e la partecipazione delle famiglie

Ad arricchire l’esperienza è stata la partecipazione delle famiglie, che hanno condiviso con gli studenti una giornata capace di superare la tradizionale distinzione tra tempo scolastico e familiare, favorendo il confronto tra generazioni. Determinante è stata anche l’accoglienza riservata alla comunità scolastica dall’Amministrazione comunale di Calanna, guidata dal sindaco Domenico Romeo, la cui disponibilità ha contribuito alla realizzazione del percorso. La collaborazione tra l’istituto e il Comune ha riconosciuto alla scuola un ruolo attivo nella vita della comunità e alle nuove generazioni la possibilità di contribuire alla valorizzazione dei luoghi. In un territorio chiamato a confrontarsi con lo spopolamento dei piccoli centri e con la progressiva perdita delle memorie locali, l’iniziativa propone una prospettiva di rilancio fondata sull’educazione, sulla cultura e sulla partecipazione, nella consapevolezza che la tutela del patrimonio non possa essere affidata esclusivamente agli interventi materiali, ma debba passare anche attraverso la formazione di una coscienza collettiva.

A tracciare il bilancio dell’esperienza è ancora la dirigente scolastica Serafina Corrado: “Il successo più autentico di “Calanna, un borgo per l’arte” risiede nell’aver trasformato un’esperienza di conoscenza in un’occasione per sviluppare appartenenza, sensibilità e responsabilità verso il patrimonio comune. Credo che il compito più alto della scuola non sia soltanto preparare i giovani ad affrontare il mondo, ma educarli a riconoscere che quel mondo appartiene anche a loro e che ciascuno, attraverso le proprie idee, competenze e il proprio impegno, può contribuire a renderlo migliore. Attraverso la progettualità di “Scuola e Territorio” abbiamo scelto di fare del patrimonio culturale e ambientale non soltanto un oggetto di studio, ma un autentico strumento di crescita personale, collettiva e civile. Vogliamo che i nostri ragazzi imparino a conoscere il territorio, a sentirsi parte di esso e a diventare protagonisti consapevoli della sua tutela e valorizzazione. Perché è anche attraverso la cura dei luoghi, della memoria e della bellezza che si costruisce il senso più profondo della cittadinanza”.

La giornata conclusiva delle attività sul territorio ha dunque rappresentato il risultato di un lavoro condiviso tra scuola, amministrazione comunale, docenti e famiglie, nel quale gli studenti hanno avuto un ruolo centrale con le loro domande, le loro idee e la capacità di individuare nuove prospettive per il borgo. Attraverso il progetto del museo diffuso, l’Istituto Comprensivo Falcomatà-Archi ha offerto ai ragazzi l’opportunità di riconoscere il territorio come parte integrante della propria storia, trasformando la conoscenza delle radici culturali in uno strumento per immaginare il futuro e contribuire alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio locale.