Calabria, Wizz Air lancia 3 nuove rotte da Lamezia Terme: voli per Roma, Milano e Torino

La società di gestione degli aeroporti calabresi (Sacal) ha attivato nuovi voli nazionali con la compagnia Wizz Air, che fa scalo all’aerostazione di Lamezia Terme (CZ). Dal 25 ottobre sono operativi collegamenti con Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Torino, tre rotte che introducono i primi collegamenti ‘domestici’ della compagnia dallo scalo calabrese con l’obiettivo di avvicinare la regione al Centro e al Nord Italia. I collegamenti con Roma Fiumicino e Milano Malpensa prevedono fino a due voli al giorno, mentre la rotta per Torino offre fino a cinque frequenze settimanali. Le tre rotte ampliano le possibilità di scelta per chi viaggia per lavoro, studio, turismo o per raggiungere familiari e amici, mettendo a disposizione dei passeggeri nuove opportunità di collegamento a tariffe accessibili.