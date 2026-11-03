Calabria, volo d’urgenza dell’Aeronautica Militare: 64enne trasferito nella notte da Lamezia a Roma

Si è concluso nella notte, con l’atterraggio all’aeroporto di Ciampino, il trasporto sanitario urgente effettuato dall’Aeronautica Militare in favore di un uomo di 64 anni, trasferito dall’aeroporto di Lamezia Terme all’aeroporto di Ciampino per consentirgli di raggiungere rapidamente una struttura ospedaliera specialistica. Il paziente, ricoverato presso l’Azienda Ospedaliera “P.O. Annunziata” di Cosenza, è stato imbarcato nella serata di ieri a bordo di un Gulfstream G-650 del 31° Stormo di Ciampino, insieme a un medico e un infermiere che lo hanno assistito durante il volo.

Il velivolo è decollato da Lamezia poco dopo le ore 22:20 ed è atterrato a Ciampino intorno alle 23:10. Da qui il paziente ha proseguito il trasferimento verso il Policlinico Umberto I di Roma, individuato quale struttura di destinazione per la prosecuzione delle cure. La richiesta di trasporto è stata avanzata dalla Prefettura di Reggio Calabria alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea, che ha disposto l’attivazione di uno degli equipaggi dell’Aeronautica Militare in prontezza per questo genere di missioni. Il volo è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

Effettuate le procedure necessarie e completato il trasferimento del paziente, il velivolo e l’equipaggio del 31° Stormo hanno fatto rientro all’aeroporto di Ciampino per riprendere il servizio di prontezza operativa. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di Volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, équipe mediche e ambulanze.