Ancora sangue sulla Strada Statale 106 Jonica. Una donna di origine africana ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 28 novembre, dopo essere stata travolta da un veicolo nel territorio di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. Il tragico incidente si è verificato all’altezza dell’incrocio del centro commerciale “I Portali”, nella zona industriale della città. A rendere nota la notizia è stata l’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106, che ha espresso profondo dolore per l’ennesima tragedia consumatasi lungo l’arteria jonica.

L’incidente mortale riaccende i riflettori sulla delicata questione della sicurezza stradale lungo la Statale 106, una delle infrastrutture più critiche della Calabria, teatro negli anni di numerosi incidenti mortali. Una nuova tragedia che riapre una ferita profonda per l’intero territorio e riporta al centro del dibattito la necessità di garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada.