Cinque città, cinque teatri e oltre 50 appuntamenti riuniti per la prima volta in un unico cartellone regionale. È da questi numeri che prende forma Calabria Teatri in Città, il progetto attraverso cui la Regione Calabria sostiene parte delle programmazioni di spettacolo dal vivo promosse dai Comuni di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, affiancando al contributo economico un’azione coordinata di comunicazione e promozione.

Un’iniziativa che guarda alla costruzione progressiva di un modello di festival regionale, capace di valorizzare le identità artistiche dei singoli territori e di metterle in relazione all’interno di una proposta culturale più riconoscibile. Il progetto dà così attuazione agli indirizzi della Legge regionale 19/2017, dedicata alla programmazione e allo sviluppo dell’attività teatrale, e rappresenta un primo passo verso una maggiore integrazione del sistema dello spettacolo dal vivo in Calabria.

L’intervento regionale nasce dalla volontà di sostenere le amministrazioni comunali nella valorizzazione delle rispettive stagioni teatrali, nel rispetto dell’autonomia artistica e organizzativa di ciascun territorio. Un’azione di sistema che mette in relazione le esperienze già presenti sui territori e punta a rafforzare la cooperazione tra Regione ed enti locali, creando al tempo stesso le condizioni per nuove forme di collaborazione tra istituzioni pubbliche e operatori culturali, anche privati. Una prospettiva che guarda alla crescita della progettazione condivisa, alla valorizzazione delle produzioni e delle professionalità artistiche e, nel tempo, a maggiori opportunità di circuitazione degli spettacoli.

In questa prospettiva, Calabria Teatri in Città attua una prima sperimentazione di un modello di festival diffuso, attraverso un’identità comune e strumenti di comunicazione integrata che valorizzano le specificità delle programmazioni cittadine e contribuiscono ad ampliare la conoscenza e la fruizione dell’offerta culturale regionale.

Le programmazioni hanno preso il via il 16 ottobre e proseguiranno fino al 22 dicembre 2026, attraversando generi e linguaggi differenti. Dalla lirica, con la Saga di Figaro al Teatro Rendano di Cosenza e La Traviata a Crotone, alle riletture dei classici, come Natale in casa Cupiello di Eduardo De Filippo, proposto al Politeama di Catanzaro in un originale allestimento di teatro di figura diretto da Lello Serao. Spazio anche alla danza, al teatro civile, alla drammaturgia contemporanea e al circo con Swing di Circus Ronaldo. Tra i protagonisti figurano Giancarlo Giannini, Edoardo Leo, Vittorio Grigòlo e Chiara Francini, accanto ad artisti e realtà calabresi come Annalisa Insardà, Angelo Gallo e Scena Verticale.

La Regione Calabria contribuisce al cofinanziamento di parte delle programmazioni a valere sui Fondi POC Calabria 2014-2020, affiancando agli interventi economici un piano di comunicazione integrata.

L’iniziativa si inserisce in una strategia regionale più ampia che affianca al sostegno delle attività artistiche gli investimenti per il potenziamento delle infrastrutture teatrali. L’obiettivo è consolidare progressivamente il sistema dello spettacolo dal vivo calabrese, valorizzando le competenze e le esperienze presenti nei territori e favorendo nuove opportunità di collaborazione e sviluppo culturale.

Il progetto e le informazioni sulle programmazioni sono disponibili sulla pagina dedicata a Calabria Teatri in Città del portale Calabria Straordinaria, aggiornata progressivamente con i contributi dei territori.