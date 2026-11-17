Diciannove Comuni della Sila e della Presila Crotonese e Cosentina al centro delle strategie regionali per rafforzare i servizi essenziali e sostenere lo sviluppo dei territori. Giovedì 19 novembre, alle ore 18, il Centro visite Cupone del Parco nazionale della Sila ospiterà la quarta tappa del roadshow “La via delle Aree interne: le esperienze della Snai in Calabria”, promosso dalla Regione Calabria attraverso il Dipartimento Agricoltura, Aree interne e Politiche di connessione territoriale. L’incontro si svolgerà nella sala convegni del Museo naturalistico del Cupone, all’interno del Centro visite gestito dal nucleo Tutela biodiversità dei Carabinieri, e sarà dedicato alla presentazione delle iniziative e delle prospettive di sviluppo dell’Area Sila e Presila Crotonese e Cosentina. L’appuntamento rientra nel percorso regionale di approfondimento delle strategie previste per le sette Aree interne della Calabria, nell’ambito dell’Obiettivo di Policy 5 (OP5), “Una Calabria più vicina ai cittadini”, del Programma Calabria Fesr Fse+ 2021-2027.

Sila e Presila, i 19 Comuni coinvolti nella strategia per le Aree interne

L’iniziativa riguarderà un’area territoriale composta da 19 Comuni delle province di Cosenza e Crotone, chiamati a confrontarsi sulle opportunità offerte dalla Strategia nazionale per le Aree interne (Snai) e sulle prospettive di crescita delle rispettive comunità. Il Comune capofila è Longobucco, affiancato da Bocchigliero, Caccuri, Caloveto, Campana, Carfizzi, Castelsilano, Cerenzia, Cropalati, Mandatoriccio, Pallagorio, Paludi, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Savelli, Scala Coeli, Terravecchia, Umbriatico e Verzino. Il roadshow punta a illustrare le iniziative previste per il territorio e a favorire il confronto tra amministrazioni locali, istituzioni regionali e soggetti impegnati nei percorsi di sviluppo. L’obiettivo è costruire una visione integrata delle esigenze delle comunità, valorizzando le caratteristiche delle aree coinvolte e individuando strumenti capaci di rafforzarne i servizi e le opportunità economiche.

Gli interventi della Regione e la partecipazione degli amministratori locali

All’incontro prenderanno parte rappresentanti della Regione Calabria, amministratori comunali, esponenti dei Gruppi di azione locale e beneficiari delle misure Snai. Per il Dipartimento regionale interverranno Anna Prenestini, dirigente del settore 9 Aree interne, comunità rurali e minoranze linguistiche, e Maria Teresa Morano, responsabile dell’Azione 5.2.1 del Pr Calabria Fesr Fse+ 2021-2027. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Giovanni Pirillo, sindaco di Longobucco, Comune capofila dell’Area, e Antonio Candalise, presidente del Gal Sila Sviluppo. Il programma prevede inoltre la partecipazione di Pietro Vigna, sindaco di Santa Severina, Umberto Lorecchio, sindaco di Pallagorio, Francesco De Vuono, direttore del Gal Sila Sviluppo, e Natale Carvello, presidente del Gal Kroton.

Al confronto contribuiranno anche Carmela Castiglione, del Dipartimento Lavoro della Regione Calabria, Domenico Renzo, dell’ufficio tecnico del Comune di Santa Severina, Giuseppe Felicetti, dell’Utc di Longobucco, e Domenico Romano e Loredana Gualtieri, beneficiari della misura Snai. La presenza di amministratori, tecnici e soggetti direttamente coinvolti negli interventi permetterà di approfondire le esperienze territoriali e le prospettive legate all’attuazione delle strategie regionali. Le conclusioni dell’incontro saranno affidate all’assessore regionale alle Aree interne, Gianluca Gallo, nell’ambito di un appuntamento dedicato al dialogo tra istituzioni e comunità locali sulle priorità di sviluppo della Sila e della Presila Crotonese e Cosentina.

Sanità, scuola, trasporti e sviluppo locale: gli obiettivi degli investimenti

Il programma regionale si inserisce nell’Obiettivo di Policy 5 del Pr Calabria Fesr Fse+ 2021-2027, che punta al rafforzamento delle comunità locali attraverso investimenti integrati e un approccio partecipativo capace di coinvolgere istituzioni, enti territoriali e popolazione. La strategia Snai si sviluppa lungo due direttrici principali. La prima riguarda il miglioramento dei servizi essenziali di cittadinanza, con particolare attenzione a istruzione, salute e mobilità, considerati fondamentali per sostenere la qualità della vita nei territori interni. La seconda è dedicata ai progetti di sviluppo locale, con interventi che interessano le filiere agroalimentari, il turismo sostenibile, la cultura, il patrimonio naturale e l’innovazione sociosanitaria e digitale. L’obiettivo è favorire una crescita che tenga conto delle specificità territoriali e delle necessità delle comunità, collegando il potenziamento dei servizi alle opportunità di sviluppo economico e sociale.

Il percorso promosso dalla Regione Calabria riguarda complessivamente sette Aree interne e si colloca in una fase di continuità tra due periodi di programmazione europea. Da un lato, l’amministrazione regionale accompagna il consolidamento delle quattro Aree individuate nella programmazione 2014-2020; dall’altro, sostiene l’attuazione delle strategie delle tre nuove Aree selezionate per il ciclo 2021-2027. Gli incontri pubblici del roadshow sono pensati per approfondire direttamente nei territori le iniziative previste, favorendo la partecipazione degli attori locali e la condivisione delle prospettive di sviluppo. La tappa del Cupone rappresenterà quindi un’occasione di confronto sulle priorità della Sila e della Presila Crotonese e Cosentina e sulle possibilità offerte dagli strumenti regionali ed europei per rafforzare i servizi e valorizzare le risorse delle comunità coinvolte.