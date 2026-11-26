La stabilizzazione di 1.800 lavoratori precari negli enti locali della Calabria è stata al centro del confronto tra l’assessore regionale al Lavoro e al Turismo, Giovanni Calabrese, il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, e il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, nell’ambito dell’Assemblea nazionale dell’ANCI in corso a Verona. L’incontro si è svolto presso lo stand regionale di “Calabria Straordinaria”, uno spazio dedicato alla promozione turistica del territorio e al dialogo con i sindaci. Il risultato raggiunto sul fronte del precariato è frutto dell’intesa tra la Regione Calabria, il Ministero per la Pubblica amministrazione e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sostenuta dalle risorse previste nel bilancio dello Stato e da quelle stanziate dalla Commissione europea. Le stabilizzazioni sono avvenute attraverso la procedura selettiva avviata dal Dipartimento regionale Lavoro in collaborazione con i Centri per l’impiego.

Calabrese: “il lavoro delle istituzioni per rafforzare gli enti locali”

“Per 1.800 lavoratori e per le loro famiglie questa stabilizzazione significa poter guardare al futuro con maggiore serenità. Per i Comuni significa poter contare in modo stabile su persone che conoscono gli uffici, i cittadini e le esigenze delle comunità in cui operano. Ho avuto modo di confrontarmi su questi temi anche con il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, che conosce bene le difficoltà e i bisogni degli enti locali e con il quale condividiamo l’obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa dei territori”, ha dichiarato l’assessore regionale Giovanni Calabrese. “Al ministro ho espresso il mio ringraziamento per il lavoro svolto insieme. È attraverso questa collaborazione tra istituzioni che intendiamo proseguire il confronto sul precariato pubblico in Calabria”.

Calabria Straordinaria all’Assemblea nazionale dell’ANCI di Verona

La partecipazione della Regione Calabria all’appuntamento nazionale dei Comuni italiani nasce anche dalla volontà di promuovere le bellezze del territorio e di essere al fianco degli amministratori locali che quotidianamente operano al servizio delle proprie comunità. Attraverso lo stand di Calabria Straordinaria, la Regione intende valorizzare il patrimonio turistico calabrese e favorire il confronto con i sindaci. “Sono i Comuni a prendersi cura dei luoghi che invitiamo i visitatori a scoprire”, ha dichiarato l’assessore regionale al Lavoro e al Turismo, Giovanni Calabrese. “Dietro un borgo che accoglie, un lungomare curato o un sentiero percorribile c’è il lavoro quotidiano di amministratori e dipendenti comunali. Essere qui a Verona con “Calabria Straordinaria” significa dare visibilità a questi luoghi e ascoltare chi li amministra”.