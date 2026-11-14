Calabria, si laureano i primi 40 infermieri dell’Unical: 800 domande da tutta Italia per 200 posti

Un traguardo importante per la formazione universitaria e la sanità calabrese. Questa mattina, nella suggestiva cornice della chiesa di San Domenico a Cosenza, si sono laureati i primi 40 infermieri dell’Università della Calabria, protagonisti di un percorso formativo avviato appena tre anni fa. Un risultato che segna un momento significativo per l’ateneo e per il territorio, con i primi professionisti pronti a intraprendere la propria attività nel settore sanitario. A sottolineare l’importanza dell’appuntamento è il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha espresso soddisfazione per il conseguimento delle prime lauree e per la crescita di un corso di studi che, secondo i dati comunicati, sta attirando un numero crescente di giovani anche da altre regioni italiane.

Università della Calabria, laureati i primi 40 infermieri a Cosenza

La cerimonia di laurea, ospitata nella chiesa di San Domenico, ha visto protagonisti i primi 40 studenti che hanno completato il percorso universitario in Infermieristica dell’Unical. Si tratta della prima classe di laureati di un corso che, soltanto tre anni fa, non era ancora presente nell’offerta formativa dell’Università della Calabria. Un’iniziativa che oggi raggiunge il suo primo risultato concreto con l’ingresso di nuovi professionisti nel mondo sanitario. “Oggi a Cosenza, nella chiesa di San Domenico, si sono laureati i primi 40 infermieri dell’Università della Calabria”, ha annunciato il presidente Roberto Occhiuto. Il governatore ha evidenziato come il traguardo raggiunto rappresenti l’inizio di un percorso destinato a proseguire nei prossimi mesi, con ulteriori studenti che completeranno gli studi e conseguiranno il titolo.

Infermieristica all’Unical, un corso nato tre anni fa che forma nuovi professionisti sanitari

Uno degli aspetti più significativi della giornata riguarda la rapidità con cui il corso di laurea in Infermieristica dell’Università della Calabria è passato dalla sua attivazione alla formazione dei primi laureati. Il percorso, inesistente fino a tre anni fa, ha infatti portato al conseguimento del titolo da parte dei primi 40 studenti, mentre altre sessioni di laurea sono previste tra dicembre e aprile. “Tre anni fa questo corso non esisteva. Oggi c’è una prima classe che entra in corsia, e altri colleghi la seguiranno tra dicembre e aprile”, ha dichiarato Occhiuto. La formazione di nuovi infermieri rappresenta un contributo importante alla disponibilità di figure professionali sanitarie, in un settore nel quale la preparazione del personale riveste un ruolo fondamentale per l’assistenza ai pazienti. Il conseguimento delle prime lauree testimonia inoltre il consolidamento di un percorso universitario che punta a offrire ai giovani maggiori opportunità formative direttamente sul territorio calabrese.

Unical, 800 domande da tutta Italia per circa 200 posti in Infermieristica

Il dato che evidenzia maggiormente la crescita dell’interesse verso il corso di Infermieristica riguarda le richieste di ammissione registrate quest’anno. Secondo quanto comunicato dal presidente della Regione, 800 giovani provenienti da tutta Italia hanno presentato domanda per circa 200 posti disponibili. Un rapporto di circa quattro domande per ogni posto, che testimonia l’interesse per l’offerta formativa dell’ateneo calabrese e la capacità del corso di richiamare aspiranti studenti anche al di fuori dei confini regionali. Per Occhiuto, si tratta di un segnale particolarmente importante rispetto alla tradizionale mobilità universitaria che interessa la Calabria, spesso caratterizzata dalla scelta di numerosi giovani di trasferirsi altrove per proseguire gli studi. “Quest’anno 800 ragazzi da tutta Italia hanno fatto domanda per circa 200 posti. La Calabria non è più soltanto una terra da cui si parte per studiare, ma anche una terra in cui si sceglie di arrivare”, ha sottolineato il governatore. La partecipazione di studenti provenienti da altre regioni viene dunque indicata come uno degli elementi più significativi del percorso di crescita dell’Università della Calabria.

Occhiuto ai nuovi laureati: “Auguri, dottori. Le corsie vi aspettano”

Il presidente della Regione ha concluso il proprio intervento rivolgendo un messaggio di auguri ai protagonisti della prima sessione di laurea in Infermieristica. “Auguri, dottori. Le corsie vi aspettano”, ha dichiarato Roberto Occhiuto. Parole che accompagnano il passaggio dei primi 40 studenti dalla formazione universitaria alla prospettiva dell’attività professionale, segnando un nuovo capitolo per il corso di Infermieristica dell’Unical.