Nella giornata del 9 ottobre 2026, nel corso di un servizio di perlustrazione svolto nel territorio di Marcedusa, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Sellia Marina, con il supporto dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori «Calabria», hanno individuato, in un’area agricola impervia e occultata dalla vegetazione, una piantagione di cannabis dotata di un sistema autonomo di irrigazione. All’interno dell’area i militari hanno sorpreso tre persone mentre erano impegnate nelle operazioni di recisione e lavorazione delle piante. Sono stati rinvenuti 27 fusti di cannabis, alti circa 2,5 metri, nonché un’area adibita all’essiccazione, contenente circa 20 chilogrammi di marijuana già raccolta.

Le attività sono state estese, con il concorso delle Stazioni Carabinieri di Botricello e Mesoraca, mediante perquisizioni personali, veicolari e domiciliari eseguite nelle province di Catanzaro e Crotone. Nel corso degli accertamenti sono stati sequestrati, all’interno di un autocarro in uso a uno degli indagati, un congegno a scatto avente le caratteristiche apparenti di una cosiddetta «penna-pistola», sul quale saranno svolti gli accertamenti balistici, e, nelle abitazioni sottoposte a perquisizione, oltre 15.700 euro in contanti.

Nel medesimo contesto, un’ulteriore persona di 21 anni è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catanzaro per l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, a seguito del rinvenimento di circa 21 grammi di marijuana e di un bilancino di precisione all’interno dell’autovettura nella sua disponibilità. La piantagione è stata smantellata. I fusti, la sostanza stupefacente e i materiali utilizzati per la coltivazione e l’essiccazione sono stati sottoposti a sequestro.

I tre indagati sono stati arrestati in flagranza e condotti presso la Casa Circondariale di Catanzaro. In data 12 ottobre 2026, il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato gli arresti e applicato nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere. L’operazione si inserisce nel quadro dei servizi disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro per il controllo delle aree rurali, boschive e montane e per il contrasto alla coltivazione e al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Le responsabilità delle persone sottoposte a indagini dovranno essere accertate con sentenza irrevocabile; sino a tale momento, tutte sono assistite dalla presunzione di non colpevolezza.