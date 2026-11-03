Calabria, rottura di una condotta idrica: chiusa la Statale 504 tra Mormanno e Scalea

Disagi alla circolazione in provincia di Cosenza, dove la strada statale 504 “di Mormanno” è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa della rottura di una condotta idrica SORICAL. Il provvedimento interessa il tratto compreso tra Mormanno e Scalea, precisamente all’altezza del chilometro 19,000. La chiusura si è resa necessaria per consentire gli interventi di riparazione e garantire la sicurezza degli automobilisti in transito lungo l’arteria.

Statale 504 chiusa, traffico deviato sulla viabilità locale

Sul posto è presente il personale Anas, impegnato nella gestione della circolazione e nelle attività di pulizia del piano viabile. Anas ha inoltre provveduto ad allertare tempestivamente SORICAL, competente per gli interventi di riparazione della condotta danneggiata. Al momento, il traffico viene deviato lungo la viabilità locale, in attesa del completamento delle operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza. Non è stata ancora comunicata una tempistica per la riapertura della strada. La circolazione sulla Statale 504 tra Mormanno e Scalea potrà riprendere soltanto dopo il completamento degli interventi e la verifica delle condizioni di sicurezza del tratto interessato.