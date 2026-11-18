Anas ha aperto al traffico il nuovo Viadotto Ortiano 2, lungo la SS 177 dir “di Longobucco“, in provincia di Cosenza. Alla riapertura hanno partecipato il sindaco di Longobucco Giovanni Pirillo, Angelo Gemelli, Direttore Direzione Operativa Anas, Luigi Mupo, Responsabile Struttura Territoriale Calabria, Domenico Curcio, Responsabile Area Gestione Rete, insieme ai rappresentanti sdindacali regionali delle sigle UST CISL, FIT CISL, FILCA CISL e FILLEA CGIL.

L’opera, gravemente danneggiata da un evento alluvionale straordinario occorso nel maggio 2023 con il crollo di una delle campate centrali, è stata oggetto di un intervento di completa ricostruzione. I lavori sono stati preceduti dalla demolizione del manufatto esistente, eseguita mediante installazione di apposite cariche di detonazione. Gli interventi di realizzazione della nuova infrastruttura hanno previsto anche l’esecuzione di opere collaterali per la gestione degli aspetti idraulici legati al fiume Trionto.

Il varo del nuovo impalcato ha segnato il completamento della fase di ricostruzione e ha consentito la successiva esecuzione delle operazioni di collaudo statico effettuate con esito pienamente positivo mediante l’impiego di 12 mezzi pesanti disposti sull’impalcato per rilevare la risposta del ponte alle sollecitazioni di progetto. Prima della riapertura sono stati completati gli ultimi interventi di finitura, tra cui il completamento delle barriere di sicurezza, la sistemazione dei giunti e la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.

Il nuovo viadotto consente di ristabilire il collegamento tra Longobucco e la costa ionica, lungo l’itinerario Sila-Mare, riqualificato con il rifacimento integrale del manto d’usura della pavimentazione stradale dell’intera estensione della SS 177 dir tra Longobucco e l’innesto sulla SS 531.