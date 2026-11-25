La Calabria sarà European Region of Sport 2028. È arrivata la comunicazione ufficiale di ACES che conferma la designazione della Regione, riconoscendo la qualità degli impianti sportivi, la solidità dei programmi presentati e l’ampiezza delle opportunità offerte ai cittadini per praticare attività fisica e sportiva. “È una notizia che ci riempie di orgoglio – dichiara l’assessore regionale all’Istruzione, allo Sport e alle Politiche per i giovani, Eulalia Micheli –. Questo riconoscimento premia un percorso e conferma una scelta precisa: considerare lo sport non soltanto come attività agonistica, ma come una vera e propria politica pubblica, capace di migliorare la qualità della vita, promuovere la partecipazione e rafforzare il senso di comunità. È un traguardo che appartiene a tutta la Calabria: alle istituzioni, alle società sportive, agli atleti, ai tecnici e ai volontari che ogni giorno lavorano affinché lo sport sia sempre più accessibile e alla portata di tutti”.

ACES sottolinea in particolare l’impegno della Regione nel promuovere l’attività fisica come diritto di tutti

Nella comunicazione ufficiale, ACES sottolinea in particolare l’impegno della Regione nel promuovere l’attività fisica come diritto di tutti, valorizzandone la funzione educativa, sociale e inclusiva. “Adesso dobbiamo trasformare questo riconoscimento in un’opportunità concreta – prosegue l’assessore Micheli –. Calabria 2028 dovrà essere un percorso condiviso, capace di coinvolgere Comuni, scuole, associazioni e intere comunità. Vogliamo che lo sport rappresenti un’occasione di crescita per i giovani, uno strumento di inclusione per le persone con disabilità e una leva di valorizzazione anche per i territori più periferici e le aree interne. L’obiettivo è fare in modo che i benefici di questo percorso arrivino in ogni angolo della nostra regione”.

La candidatura, promossa dall’Assessorato regionale all’Istruzione, allo Sport e alle Politiche per i giovani, è stata sviluppata in sinergia con il Dipartimento Asset strategici, Attrazione degli investimenti e Saperi, attraverso il settore Politiche per i giovani e Sport, in raccordo con il sistema sportivo regionale e le istituzioni del territorio. Una collaborazione che proseguirà anche nella fase di preparazione e realizzazione del programma previsto per il 2028. ACES ha inoltre annunciato che la delegazione calabrese sarà invitata al 2027 ACES Awards Gala, in programma al Parlamento europeo di Bruxelles, per la consegna ufficiale del riconoscimento. La data e i dettagli della cerimonia saranno comunicati successivamente.

“Il titolo di European Region of Sport non deve essere soltanto un riconoscimento da celebrare, ma un impegno da portare avanti nel tempo – conclude l’assessore Micheli –. Vogliamo lasciare un’eredità concreta: più sport nelle scuole, impianti sempre più accessibili, maggiori opportunità di pratica sportiva e una partecipazione più ampia. Perché investire nello sport significa investire nel benessere delle persone, nella coesione sociale e nello sviluppo dei nostri territori”.