La Calabria è ufficialmente Regione Europea dello Sport 2028. Il decreto di designazione, sottoscritto dal presidente di ACES Europe, Gian Francesco Lupattelli, e dall’europarlamentare Giusi Princi, presidente onoraria di ACES Europe, sancisce l’ingresso della Calabria nella rete europea che promuove lo sport come strumento di benessere, inclusione e coesione sociale. La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dal CONI Calabria, che considera il riconoscimento un motivo di orgoglio per l’intero movimento sportivo regionale e un’importante opportunità per valorizzare le eccellenze del territorio in una dimensione internazionale.

Calabria Regione Europea dello Sport 2028: il percorso verso il riconoscimento

La designazione arriva al termine di un percorso che ha visto impegnata in prima persona l’europarlamentare Giusi Princi, nella duplice veste di presidente onoraria di ACES Europe e componente della Commissione Cultura, Istruzione e Sport del Parlamento europeo. L’iter ha coinvolto anche il presidente di ACES Europe, Gian Francesco Lupattelli, l’europarlamentare e presidente onorario di ACES Andrey Kovatchev e la Commissione di Valutazione, che ha visitato la Calabria per esaminare attentamente la candidatura. A testimonianza del rapporto instaurato tra ACES Europe e il movimento sportivo calabrese, il CONI ricorda anche la partecipazione della Commissione al Gran Galà dello Sport 2026, svoltosi lo scorso 14 novembre a Soverato. Un’occasione che ha contribuito a rafforzare il dialogo e la collaborazione per la valorizzazione dello sport e delle sue eccellenze.

La soddisfazione del presidente del CONI Calabria Tino Scopelliti

“La designazione della Calabria quale Regione Europea dello Sport 2028 è una notizia che accogliamo con entusiasmo e profondo orgoglio – dichiara il Presidente del CONI Calabria, Tino Scopelliti –. Si tratta di un riconoscimento che valorizza il lavoro quotidiano di società sportive, dirigenti, tecnici, atleti e volontari, protagonisti di un movimento che rappresenta una risorsa fondamentale per le nostre comunità». Il presidente Scopelliti rivolge inoltre un ringraziamento all’assessore regionale allo Sport, Eulalia Micheli, “per il lavoro svolto sul territorio e la costante attenzione riservata al mondo sportivo. Un impegno che contribuisce a sostenere le realtà calabresi, rafforzando il dialogo tra istituzioni e comunità e favorendo la crescita del movimento sportivo regionale”.

Sport, inclusione e giovani: le prospettive per il 2028

Per il CONI Calabria, il titolo europeo rappresenta soprattutto un’opportunità per ampliare la partecipazione sportiva, favorire l’accessibilità e promuovere il valore educativo e sociale dello sport. “Questo risultato – prosegue Scopelliti – deve essere considerato non soltanto un traguardo, ma soprattutto un punto di partenza. Il 2028 dovrà essere l’occasione per rafforzare la partecipazione sportiva, promuovere l’accessibilità, sostenere i giovani e consolidare il ruolo dello sport come strumento di educazione, inclusione e crescita sociale. Il CONI Calabria è pronto a mettere a disposizione competenze ed energie per contribuire, insieme alle istituzioni e a tutto il sistema sportivo, alla costruzione di un percorso capace di lasciare un’eredità concreta e duratura”.

La premiazione al Parlamento europeo di Bruxelles

La designazione è stata comunicata al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, attraverso una lettera ufficiale firmata da Gian Francesco Lupattelli e Giusi Princi. Nella comunicazione, ACES Europe ha espresso “le proprie congratulazioni alla Regione per l’impegno nel rendere lo sport accessibile a tutti, invitandola a partecipare attivamente alla rete europea e a condividere la propria esperienza con le altre regioni e città”.

“La Calabria sarà inoltre invitata a partecipare al Gala di premiazione ACES 2027, in programma presso il Parlamento europeo a Bruxelles, dove riceverà ufficialmente il riconoscimento. Il CONI Calabria guarda dunque al 2028 come a una grande occasione collettiva, attraverso un percorso che dovrà coinvolgere istituzioni, enti locali, federazioni, associazioni e società sportive, affinché il titolo europeo si traduca in nuove opportunità per il territorio e in una più ampia diffusione della cultura sportiva”, conclude la nota.